Nada Drobne Popović je bila pri Gazpromu brez Čeferina

Zaradi poti predsednice uprave Petrola Nade Drobne Popović v Rusijo, kjer se je novembra srečala s predstavniki družbe Gazprom Neft, so se razširile številne govorice. Dogajalo se je v času skokovitega dviga cen energentov, ko težave Evrope, ki je zelo odvisna od Rusije, blažijo ZDA z zagotavljanjem dodatnih količin energentov. Na Rusijo pa je, ko gre za naftne derivate, zelo vezana tudi Slovenija. Pa tudi Balkan, kjer Petrol veliko posluje. Položaj je dodatno zapleten zaradi hudih napetosti v Ukrajini. Drobne Popovićeva je bila na pogovoru s podjetjem Gazprom Neft, ki ga vodi Aleksander Djukov. Djukov je šef ruske nogometne zveze in član izvršnega odbora UEFE, ki ga vodi Aleksander Čeferin.

Po govoricah naj bi bil v ozadju tega srečanja Aleksander Čeferin, slišati pa je bilo, da naj bi celo sodeloval na pogovorih v St. Peterburgu. A so iz Petrola, ko smo to preverjali, odločno zanikali, da bi v Rusijo z Nado Drobne Popović iz Italije z letalom potovala tudi Darij Južna in Aleksander Čeferin ter da bi bila omenjena udeležena v novembrskih pogovorih s podjetjem Gazprom Neft.

Nič ni res, obisk pa je bil

Vrh izvršnega odbora UEFE s predsednikom ruske nogometne zveze je takšen:

Na vprašanja, ali je Nada Drobne Popović konec novembra potovala v Rusijo z Darijem Južno in Aleksandrome Čeferinom, ali se je tam srečala z Alexandrom Djukovim, ali so bili pogovori povezani z nastajanjem večletne pogodbi o dobavi energentov in ali je s tem seznanjen predsednik nadzornega sveta Petrola Janez Žlak, so iz Petrola odgovorili tako:

"Nič od navedenega ne drži. Predsednica uprave družbe Petrol Nada Drobne Popović med 22. in 26. novembrom ni potovala v Rusijo na domnevne pogovore o večletni pogodbi za dobavo energentov. Posledično tudi ne drži, da naj bi bila v delegaciji skupaj z Darijem Južno in Aleksandrom Čeferinom in da naj bi bil sogovornik na srečanju Aleksander Djukov. Tudi predsednik nadzornega sveta družbe Petrol ni mogel biti seznanjen z nečim, kar se ni zgodilo. Družba Petrol nima sklenjene nobene pogodbe z družbo Gazprom Neft. Predsednica uprave družbe Petrol Nada Drobne Popović je bila na poslovni poti v Rusiji 28. in 29. novembra 2021. Sodelovala je na sestanku s predstavniki družbe Gazprom Neft. Tema pogovorov je bilo poslovno sodelovanje družbe Petrol Srbija d. o. o. z družbo NIS a. d. Srbija (katere večinski lastnik je Gazprom Neft)."

Po dodatnem preverjanju so iz Petrola zanikali še, da bi na ta način prek hčerinskih podjetij v Srbiji nastajala kakšna večletna pogodba o dobavi energentov. Zapisali so: "Ne drži informacija, da je v nastajanju nova večletna pogodba o dobavi energentov iz Rusije."

Kdo so zavezniki in čigav je Petrol

H govoricam je najbrž prispevalo, ker je vzpon Nade Drobne Popović na vrh Petrola povezan z nenavadnim dogajanjem v Moskvi, kjer se je na vladnem obisku, vlado je vodil še Marjan Šarec, pojavil tudi župan Ljubljane Zoran Janković, za katerega so z vlade zatrdili, da ni del vladnega obiska. V Moskvo je prišel ločeno, na posnetkih pa so bili v Moskvi potem skupaj. Šarca je na obisku v Ruski federaciji, bilo je med 10. in 11. septembrom 2019, spremljala gospodarska delegacija, v kateri so bili tudi predstavniki Petrola, podpisan je bil memorandum o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol. T+ je del ruske družbe Renova Group, katere predsednik in lastnik je bil Viktor Feliksovič Vekselberg. Feliksovič Vekselberg in družba Renova Group sta bila v času obiska Šarčeve vlade pod sankcijami Združenih držav Amerike (ZDA).

Vodenje Petrola je Nada Drobne Popović prevzela po manjšem "državnem udaru na Petrolu", ki se je zgodil dober mesec dni po obisku v Moskvi, bilo je konec oktobra 2019. Dogajanje je Šarec komentiral tako:

To, da stranka LMŠ želi zamenjati vodstvo družbe Petrol, je ena večjih dezinformacij v zadnjem času. Očitno to postaja stalna praksa. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) October 24, 2019

Šarec je odstopil manj kot tri mesece po tem prevratu na vrhu Petrola, po inflaciji ministrskih odstopov.

Več o nenavadnem dogajanju in zahtevi za razpravo v parlamentu o ruskih poslih Petrola, lahko preberete tukaj: JE ZA PRETRESI NA VRHU PETROLA IN VLADE RUSKI POSEL?

Nada Drobne Popović je bila pred prevzemom vodenja uprave Petrola finančnica v Slovenski industriji jekla (SIJ), ki je v lasti podjetij iz Rusije. Pohod na vrh Petrola ji je uspel, ker je bila kot članica SDH iz časov vlade Mira Cerarja glavna nadzornica Petrola, kjer ima država s povezanimi podjetji kot lastnik prevladujoč (ne pa večinski) vpliv.