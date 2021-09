Nenavadne težave Petrola v Srbiji

Po zamenjavi na vrhu Petrola, ko je vodenje konec leta 2019, bilo je tik pred odstopom šefa manjšinske vlade Marjana Šarca, prevzela Nada Drobne Popovič, je do zapletov prišlo tudi v Srbiji, kjer novo vodstvo za urejanje zapletov ni angažiralo političnih kadrov, kar je storilo na Hrvaškem, kjer jim pomaga politik SAB in nekdanji minister Metod Dragonja. V Beogradu je Petrol v odvisni družbi Petrol LPG lani s 7,5 milijona evrov odkupil manjšinski delež od direktorja tega podjetja Bojana Kocića. Dobrega pol leta za tem so Kocića zamenjali še kot direktorja. Inšpektorji v Srbiji pa so takoj za tem, januarja 2021, ustavili rečne transporte, ker zanje Petrol LPG ni imel dovoljenj.

Na odločbo inšpektorjev se iz Petrola, je slišati, v začetku tega leta niso niti pritožili. Škoda, če možnosti rečnih transportov ni in logistika poteka z vlaki ali na druge načine, bi lahko bila do dva milijona evrov letno.

Ko pristojnost reševanja prevzame Ljubljana

Da je vlada Srbije status pristaniškega operaterja dala praktično vsem, ki so to zahtevali, izjema sta bila le Lukoil in Petrol, je Bojan Kocić vrh Petrola v Ljubljani opozoril junija 2020. Takrat je Petrol že odkupil njegov delež. Kocić je pred tem razvil posel in vzpostavil celotno nabavno logistično infrastrukturo, da je podjetje Petrol PLG iz nepomembnega lokalnega prodajalca jeklenk na bencinskih servisih in plina za ogrevanje postalo drugi največji igralec v regiji, takoj za Ino.

Lukoil je celotno svojo logistiko, ker ni dobil dovoljenja srbske vlade, takoj preselil na vagone, je takrat Ljubljano opozoril Kocić in dodal, da je pričakovati, da z ladjami zaradi tega ne bo več pretovarjal, brez dovoljenja pa bo to počel le še Petrol, ki se še ni prilagodil spremembam zakona v Srbiji na način, kot ga je Kocić predlagal leta 2019. Z vrha Petrola so se na opozorila odzvali tako, da so Kociću odvzeli pristojnosti za razreševanje problema in to prevzeli sami.

S problemom z dovoljenji v Srbiji je bila že ob nastopu funkcije novembra 2019 po neuradnih podatkih seznanjena nova predsednica uprave Nada Drobne Popovič, ki je takrat Kociću obljubila pomoč tudi prek slovenske diplomacije in ministrstva za gospodarstvo.

Jože Bajuk (rojen leta 1974) se je kot pravnik leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot vodja projektov. Leta 2004 je magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je postal regionalni direktor v skupini Sportina. Med leti 2008 in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi Poteza skupina d.d.. Med leti 2010 in 2012 je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d.. Od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter regionalni direktor. V Petrolu je funkcijo člana uprave odgovornega za področja Energetski in okoljski sistemi, Upravljanje energentov in energije ter sektor Inovativni poslovni modeli nastopil 11. marca 2020. Od leta 2005 dalje je redni predavatelj Združenja članov sveta delavcev. Foto: Spletna stran podjetja Petrol Ambasada v Beogradu naj bi tudi poskušala pomagati, a so to ustavili, ker se novi član uprave Petrola Jože Bajuk ni strinjal. Namesto nadaljevanja truda so Kociću v Beogradu odvzeli pristojnost odločanja, primer pa prepustili odvetnikom. Bajuk je v Petrolu funkcijo člana uprave, odgovornega za področja Energetski in okoljski sistemi, Upravljanje energentov in energije ter za sektor Inovativni poslovni modeli, prevzel 11. marca 2020. Kociću se je v letu 2020 kot član uprave najprej pridružil Miljko Vlačić, ki je po izteku pogodbe Kocića od njega prevzel funkcijo direktorja. S 1. januarjem 2021 pa je direktor postal Uroš Bider, so nam zamenjave v beograjski "podružnici" povzeli pri Petrolu.

Namesto da bi poslovanje svojega beograjskega podjetja prilagodili novi ureditvi v Srbiji, se je Petrol ukvarjal z zamenjevanjem in kriminaliziranjem svojih lastnih vodilnih, ki so bili vpleteni − pa je slišati med kritiki, ki menijo, da naj bi bila posledica menjave uprave v Ljubljani tudi sicer predvsem zamenjava in odhod ključnih strokovnih kadrov −, posledica tega pa ustavljanje projektov in slabšanje odnosov.

Januarja letos, ko je Petrol že v celoti prevzel vodenje Petrola LPG, mu je rečna inšpekcija, ker ni imel statusa rečnega logista, prepovedala prevoze.

Ko udarijo inšpektorji v Smederevu

S to odločbo so prepovedali rečni transport:

Foto: Peter Jančič

Foto: Peter Jančič

Na odločitev se Petrol ni pritožil, je pa ustavil svoj rečni promet. Rečni prevozi so najcenejši način transporta. Drugačni prevozi namreč stroške povišajo za od 1,7 do dva milijona evrov na letni ravni, je slišati.

Iz Petrola, ko smo to dogajanje preverjali, so nam pojasnili: "S prevzemom družbe je bilo ugotovljeno, da družba Petrol LPG d. o. o. ni imela vseh ustreznih dovoljenj za izvajanje luške dejavnosti in ni vodila ustreznih postopkov za pridobitev teh. Zato je uprava družbe Petrol LPG nemudoma začela zakonito urejati stanje in sprožila začetek postopkov za pridobitev vseh ustreznih dovoljenj. Dosegli smo, da je Vlada Republike Srbije že izdala odločbo, s katero je območje, kjer Petrol LPG d. o. o. izvaja svojo dejavnost, razglasila za luško področje, kar je nujni predpogoj za nadaljevanje postopka pridobitve vseh relevantnih dovoljenj, ki so v teku. /.../ Terminal Petrol LPG obratuje nemoteno, le s to razliko, da prevoz blaga poteka s pomočjo železniške infrastrukture."

O odkupu deleža od Kocića pa so iz Petrola povedali: "Družba Petrol d. d. Ljubljana je leta 2013 kupila 51-odstotni poslovni delež družbe Petrol LPG d. o. o. v Beogradu, ki jo je nato vodila s poslovnim partnerjem Bojanom Kocićem, ki je imel kot fizična oseba v lasti 49-odstotni poslovni delež v družbi Petrol LPG. Družba Petrol se je že ob vstopu v Petrol LPG s partnerjem dogovorila za opcijo, da po sedmih letih lahko odkupi partnerjev poslovni delež in s tem postane 100-odstotni lastnik družbe Petrol LPG, kar je marca leta 2020 tudi izvedla."

V letu 2020 je družba Petrol LPG, kjer je Petrol odkupil 49-odstotni delež za 7,5 milijona evrov, prodala 78 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 19 odstotkov manj kot v letu 2019. Imeli so 36,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 26 odstotkov manj kot leto prej. Razlog za slabe rezultate so bile, pojasnjuje Petrol v letnem poročilu, predvsem nižje cene in nižja prodaja proizvodov iz nafte, kar je posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije, ter padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija. Poslovni izid je v letu 2020 znašal 1,8 milijona evrov, kar je 18 odstotkov manj kot v letu 2019. Čisti poslovni izid leta 2020 je znašal 1,6 milijona evrov, kar je 17 odstotkov manj kot v letu 2019. Kapital skupine je 31. decembra 2020 znašal 10,9 milijona evrov. Podjetje Petrol LPG d. o. o. Beograd, med drugim še opisuje Petrol, je nadaljevalo širitev poslovanja v regiji tako, da se UNP izvaža v Makedonijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino, na Kosovo, v Albanijo, Bolgarijo ter posredno v Grčijo, kar se je pokazalo tudi v rasti tržnih deležev na posameznih trgih. V letnem poročilu poudarjajo tudi, da so zaradi optimizacije logistike "že v letu 2019 najeli dodatno baržo in vlačilec, tako da trenutno delujemo s štirimi baržami in dvema vlačilcema".

Zaradi pravnih težav ta "optimizacija" trenutno ne dela.

