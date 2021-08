Hrvaški posli moža šefice uprave Petrola Nade Drobne Popovič

Dva slovenska državljana sta letos aprila v mesta Reka na Hrvaškem registrirala podjetje Island House. Za sedež podjetja sta določila Mali Lošinj. To posebne javne pozornosti ne bi bilo vredno, če ustanovitelja ne bi bila Zoran Drobne, ki je mož predsednice uprave Petrola Nade Drobne Popovič, in Leopold Poljanšek, ki je prek podjetja Spira pet večinski lastnik podjetja Drava, Vodnogospodarskega podjetja Ptuj (VGP Drava Ptuj). To podjetje je poslovni partner Petrola, ki je največje energetsko podjetje v državi, po prihodkih pa eno največjih nasploh. Solastnik VGP Drava Ptuj je tudi država s 25-odstotnim deležem. Država je tudi pomemben lastnik Petrola. Predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič je bila v preteklosti članica uprave Slovenskega državnega holdinga, ki upravlja četrtinski delež v VGP Drava Ptuj.

Zoran Drobne in Leopold Poljanšek sta podjetje ustanovila tako, da je vsak prispeval po deset tisoč kun, to je okoli 1.335 evrov, dogovor je notarsko 9. aprila letos potrdil Božo Marković z Malega Lošinja. Podjetje je registrirano za zelo široko dejavnost: poslovanje z nepremičninami, gradbeništvo, turizem, izposojo vozil in plovil, trgovsko dejavnost, kmetijsko dejavnost, zastopanje tujih podjetij, računovodstvo in celo za podjetniško svetovanje.

Kako svobodni so pri poslih možje?

Življenjski sopotniki šefov uprav največjih podjetij v državi, denimo Petrola, v tujini lahko ustanavljajo podjetja. A povsem "svobodno" takšno podjetništvo ni. Zaradi tega smo preverili, ali je Nada Drobne Popovič o poslovni dejavnosti svojega moža v sosednji državi s poslovnim partnerjem Petrola obvestila nadzorni svet Petrola. Pa tudi, koliko VGP Drava Ptuj posluje s Petrolom in ali se je obseg poslov zadnje čase pomembno spremenil.

Podatki o poslovanju Petrola, v katerem ima država pomemben delež, javnosti niso dostopni kot posli državnih institucij, kjer lahko dejstva ugotovimo s pomočjo Erarja pri KPK. Struktura lastnikov Petrola pa je po podatkih, ki jih objavlja Petrol sam, takšna:

Popovičeva nadzornega sveta (še) ni obvestila

Iz uradnega odgovora Petrola, ki ga je podpisal Aleksander Salkič in ga v celoti objavljamo na koncu članka, ni mogoče razbrati, ali je Popovičeva o poslovni dejavnosti moža obvestila nadzorni svet. Na vprašanje niso odgovorili. Neuradno pa smo iz Petrola izvedeli, da tega še ni storila. Neuradno je to, ko smo protestirali, ker v odgovoru na vprašanje, ali je nadzorni svet obveščen, ni odgovora, potrdil tudi Salkič. Zdi se, da predsednica uprave ocenjuje, da obveščanje nadzornega sveta še ni nujno.

Po neuradnih podatkih predsednica uprave o poslih svojega moža na Hrvaškem nadzornega sveta ni obvestila, uradno iz Petrola na vprašanje o tem niso odgovorili. Foto: STA

Iz Petrola so še pojasnili, da ne kupujejo veliko od VGP Drave Ptuj, obseg poslov, ki je komaj vreden omembe, pa naj bi se zadnja leta močno zmanjšal, je pa VGP Drava Ptuj kupec proizvodov Petrola. Opozorili so še, da je "Nada Drobne Popović SDH zapustila pred tremi leti, junija 2018, in v tistem času ni imela nikakršnega vpliva na delovanje družbe VGP Drava Ptuj, saj je bil SDH zgolj 25-odstotni lastnik te družbe".

Nada Drobne Popovič, ki je vodenje uprave Petrola konec leta 2019 prevzela po presenetljivem "predčasnem sporazumnem prenehanju mandata" prejšnje uprave, je postala članica uprave SDH in tudi šefica nadzornega sveta Petrola v času vlade Mira Cerarja. Ko je oktobra 2019 padala uprava Tomaža Berločnika, Roka Vodnika in Igorja Stebernaka, je premier Marjan Šarec (LMŠ) veliko pozornost javnosti pritegnil z nenavadnim sporočilom: "To, da stranka LMŠ želi zamenjati vodstvo družbe Petrol, je ena večjih dezinformacij v zadnjem času. Očitno to postaja stalna praksa."

Tri mesece za nenavadnim Šarčevim sporočilom in zamenjavo vrha Petrola je, da odstopa kot šef vlade, sporočil še Šarec sam.

Nada Drobne Popovič je s Petrolom zadnje čase precej pozornosti pritegnila, ko je časopis Delo poročal, da naj bi Petrol zmanjšal svoj običajni obseg poslov s podjetjem vodje poslanske skupine SD Matjažem Hanom, ki skrbi za čiščenje bencinskih črpalk.

Največji mediji pa niso enako obsežno poročali, da naj bi na Petrolu delo dobil nekdanji generalni sekretar LMŠ Brane Kralj, ki je kot sekretar vladajoče stranke v času vladanja Marjana Šarca moral odstopiti, ko se je razvedelo, da je posredoval za imenovanje nekdanjega šefa računskega sodišča in evropskega poslanca Igorja Šoltesa za direktorja državnega podjetja Uradni list.

Podobno v medijih zadnje mesece ni zelo odmevalo, da so na Petrolu kot pomoč pri poslih na Hrvaškem projektno angažirali nekdanjega podpredsednika SAB, ministra v več vladah in krajši čas tudi direktorja podjetja 2TDK Metoda Dragonjo.

Vprašanja, ki smo jih o poslovni dejavnosti moža predsednice uprave Petrola na Hrvaškem poslali na Petrol, so bila takšna:

"Prosim vas za informacijo, ali je predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič obvestila nadzorni svet, da je njen mož na Hrvaškem letos aprila ustanovil skupno podjetja z Leopoldom Poljanškom, ki je večinski lastnik podjetja VGP Drava Ptuj, to podjetje pa je poslovni partner Petrola. Prosim vas za informacijo, kako mora v podjetju predsednik uprave ravnati v podobnih primerih poslovanj osebnih partnerjev s poslovnimi partnerji, da ne bi prišlo do zlorab? Ker je v podjetju VGP Drava Ptuj pomemben lastnik tudi SDH, prosim za informacijo, ali je v preteklosti predsednica uprave imela vpliv na poslovno politiko tega podjetja. Prosim vas tudi za podatke, koliko poslov je imel Petrol s povezanimi družbami s podjetjem gospoda Poljanška v zadnjem letu in koliko v letu pred tem."

Iz Petrola so odgovorili tako:

"Predsednica uprave družbe Petrol d. d., Ljubljana, kot tudi preostali člani uprave poročajo nadzornemu svetu in ga obveščajo o vseh relevantnih dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko vplivali na poslovanje katere koli družbe iz skupine Petrol, v skladu z vsemi zahtevami veljavne zakonodaje, internimi akti kot tudi v skladu z dobro prakso javnih delniških družb. V primeru morebitnega nasprotja interesov je nadzorni svet v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah obveščen nemudoma, pa tudi v primeru vseh okoliščin, ki ne predstavljajo nasprotja interesov niti ne ustvarjajo videza, da vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje nalog članov uprave, uprava nadzorni svet obvešča redno, najmanj enkrat letno, navadno ob koncu poslovnega leta. Predsednica uprave Nada Drobne Popović je SDH zapustila že pred tremi leti, junija 2018, in v tistem času ni imela nikakršnega vpliva na delovanje družbe VGP Drava Ptuj, saj je bil SDH zgolj 25-odstotni lastnik te družbe. Družba VGP Drava Ptuj je v treh letih, vse od leta 2019, poslovala s Petrolom zgolj v vrednosti nekaj tisoč evrov za izvedbo del, kjer so specializirani zanje, in sicer odstranitev naplavin na reki Rižani pod naftovodom ter izvedba poskusnega črpanja mulja iz lagune požarnih vod na območju Petrola v Lendavi. Je pa družba VGP Drava Ptuj pred letom 2019 izvajala dela za Petrol v vrednosti nekaj deset tisoč evrov, kar pomeni, da so se dela tega podjetja za Petrol v zadnjih dveh letih znižala za okoli 85 odstotkov. Je pa družba VGP Drava Ptuj, na drugi strani v vlogi kupca, pomemben poslovni partner pri nakupu goriva od Petrola.

Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo."