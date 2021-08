Delo: Han izgubil posle s Petrolom

Vodja poslanske skupine stranke SD Matjaž Han je polovični lastnik podjetja M & M International, ki že 20 let let sodeluje s Petrolom in opravlja čiščenje bencinskih servisov v Sloveniji, leta 2019 pa je podjetje pridobilo tudi posel čiščenja bencinskih servisov na Hrvaškem. Zdaj je po pisanju časnika Delo te posle izgubilo. Naročilnice so kljub še veljavni pogodbi o sodelovanju usahnile.

Po zamenjavi predsednika uprave Petrola Tomaža Berloča in s prihodom Nade Drobne Popović je prišlo do sprememb na nižjih vodstvenih ravneh. Po Delovih neuradnih informacijah iz družbe odhaja nekdanji direktor razvoja in upravljanja prodajnih mest Matjaž Šifkovič, ki je član SD in je bil za maloprodajo zadolžen v času, ko je podjetje M & M International dobilo posel čiščenja bencinskih servisov na Hrvaškem.

Komentar strankarskih kolegov

Po ocenah sogovornikov iz vrst SD bi lahko bila aktualna izguba poslov s Petrolom posledica dejstva, da si želi uprava s to potezo pridobiti večjo naklonjenost vladajoče SDS. "Han se bo moral enkrat odločiti, ali se gre 'biznis' ali politiko," je eden od strankarskih kolegov komentiral za Delo. Zdi se, kot da Hanu v stranki privoščijo izgubo posla.

Edina prepoved za Hanovo podjetje je sicer sklepanje poslov z državnim zborom. V preteklosti je Han že izpostavil, da so prav zaradi političnega udejstvovanja njegovi posli še bolj pod drobnogledom.

Med drugim je bil Han tudi delničar Pivovarne Laško. Po prihodu Heinekena je delnice prodal Nizozemcem, zanje pa dobil dobrih 210 tisoč evrov kupnine bruto. Do leta 2018 je podjetje M & M International Pivovarni nudilo marketinške storitve in dobavljalo etikete, potem so posel na razpisu dobili Hrvati.