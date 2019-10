Na seznamu za zaslišanje v zadevi Kangler tudi generalni tožilec Šketa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji seji preiskovalne komisije za ugotavljanje domnevnih zlorab v primeru Franca Kanglerja so poslanci na seznam prič za zaslišanje uvrstili tožilce Elizabeto Györkös, Borisa Marčiča, Niko Pušnik in generalnega državnega tožilca Draga Šketo, je prek družbenega omrežja Twitter sporočil predsednik komisije in poslanec SDS Žan Mahnič.

Preiskovalno komisijo, ki bi ugotavljala domnevno politično odgovornost vpletenih v kazenski pregon nekdanjega mariborskega župana, danes pa državnega svetnika Franca Kanglerja, in domnevne zlorabe pri njegovem pregonu, je na podlagi več kot 20 kazenskih postopkov zoper Kanglerja, ki so se vsi končali v njegovo korist, zahteval državni svet.

Kangler je v ponedeljek pred komisijo poudaril, da so se vsi očitki in obtožbe v policijskih, tožilskih in sodnih postopkih zoper njega izkazali za neutemeljene. Foto: STA

Člani komisije so se minuli teden že seznanili tudi z deli magnetogramov s sej parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) ter parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, pa tudi z gradivom, ki ga hrani državni zbor.

Kangler na zaslišanju ponovil, da so se očitki izkazali za neutemeljene

Komisija je v ponedeljek kot prvo pričo zaslišala Kanglerja. Pred komisijo je državni svetnik podrobno opisal vse policijske, tožilske in sodne postopke zoper njega ter ponovil, da so se očitki izkazali za neutemeljene.

Po njegovih besedah je šlo za sistematičen pregon, saj je vsake štiri mesece sledila nova kazenska ovadba, ob tem pa naj bi mariborski kriminalisti, tožilci in sodniki posegali tudi po nezakonitih sredstvih. Med drugim je izpostavil izvedbo hišne preiskave brez njegovih prič. V komisiji sicer sodelujejo le tri opozicijske stranke, saj v koaliciji in Levici svojih članov vanjo niso predlagali.