Covid-19 po Evropi in svetu: četrti odmerek in krajše karantene

Po Evropi in svetu še naprej zaostrujejo in uvajajo nekatere nove ukrepe za zajezitev covid-19. V Izraelu so danes ljudi z oslabljenim imunskim sistemom začel cepiti s četrtim odmerkom cepiva proti covid-19, v Italiji pa bo od 10. januarja dalje treba izpolnjevati pogoj PC (prebolel, cepljen) v nastanitvenih obratih in na žičnicah. Zdravstvene oblasti iz Francije sporočajo, da se je pri njih širjenje virusa v zadnjih dneh močno okrepilo, med okužbami pa že prevladuje različica omikron. Število okužb se je povišalo tudi v ZDA. Tako kot nekatere druge države po Evropi in po svetu so se za skrajšanje karantene ob naraščanju števila okužb z novim koronavirusom odločile še portugalske oblasti.

Zjutraj so bili cepljeni prvi bolniki s presajenimi pljuči in srci, sporočajo iz bolnišnice v Tel Avivu. Predstavnik zdravstvenega ministrstva Nahman Aš je v četrtek zvečer pojasnil, da bodo četrti odmerek najprej prejeli le ljudje z imunsko oslabljenim sistemom. Danes so na ministrstvu dodali, da bodo četrti odmerek delili tudi v domovih za oskrbo starejših.

Odločitev naj bi temeljila na zaskrbljenosti pred izbruhi okužb v teh ustanovah in na nevarnosti, ki jih to predstavlja za zdravje in življenje oskrbovancev. Tudi uslužbenci in sodelavci domov za starejše bodo lahko prejeli četrti odmerek, če bodo to želeli, navedbe povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Skupina strokovnjakov je sicer predhodno spričo hitrega širjenja različice omikron priporočila, naj poleg imunsko oslabljenih ljudi četrti odmerek prejmejo tudi starejši od 60 let in zdravstveno osebje. Aš ni prepričan, da je to že nujno, tehtajo pa odločitve vsak dan na novo, je dejal.

Italija: v nastanitvenih obratih in na žičnicah bo pogoj PC nujen

Vlada Maria Draghija je v sredo sprejela odlok, v skladu s katerim bodo10. januarja uvedli nujne ukrepe za zajezitev širjenja epidemije covid-19.

Tako imenovano super covidno potrdilo, ki ga lahko pridobijo samo cepljeni proti covid-19 ali preboleli, bo obvezno za sredstva javnega potniškega prometa, hotele in druge turistične namestitve, poročne zabave, sejme in kongrese. Poleg tega pa še za terase gostinskih lokalov, žičniške naprave, bazene in ekipne športe.

Izpolnjevanje pogoja PC je v Italiji že od začetka decembra obvezno za vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditve. Na zadnjih bodo z 10. januarjem zmanjšali največje dovoljene število gledalcev. Zaprta športna prizorišča bodo lahko 35-odstotno zasedena, tista na prostem pa 50-odstotno.

V Franciji že prevladuje različica omikron, okrepili so delo od doma

V začetku zadnjega tedna leta je nekaj več kot 62 odstotkov testov izkazalo skladnost z različico omikron, medtem ko je bilo v predhodnem tednu takšnih 15 odstotkov, je javna agencija za zdravje zapisala v tedenskem poročilu, objavljenem v četrtek zvečer.

Širjenje omikrona je bilo v Franciji pričakovano, saj velja za izjemno nalezljivega in je že postal prevladujoč v več drugih evropskih državah, med drugim v Veliki Britaniji in na Portugalskem.

Prispeval je tudi k velikemu porastu okužb, število katerih je v Franciji v sredo in četrtek preseglo 200 tisoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spričo naraščanja okužb je vlada v ponedeljek naznanila nove ukrepe, med drugim okrepljeno delo od doma.

V ZDA še naprej naraščajo okužbe, CDC svari pred križarjenji

Število okužb se je povečalo tudi v ZDA. Sedemdnevno povprečje dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom in trenutno znaša nekaj več kot 316 tisoč, največ doslej, je v četrtek sporočil Center za nadzor na nalezljivimi boleznimi (CDC). Ta je Američane, tudi cepljene proti covid-19, še pozval, naj se izogibajo križarjenjem, češ da predstavljajo veliko tveganje.

V obsežnem valu epidemije decembra lani in januarja se je sedemdnevno povprečje okužb dvignilo na največ 250 tisoč, izhaja iz podatkov CDC, ki obenem trenutno beleži tudi rekorde dnevno potrjenih okužb. V sredo so jih denimo potrdili skoraj 490 tisoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Število primerov v ZDA je začelo malo pred božičem skokovito naraščati, krivdo za to pa oblasti pripisujejo novi koronavirusni različici omikron, ki se izjemno hitro širi. V nekaterih delih države kljub temu tudi okužbe z različico delta igrajo pomembno vlogo pri krepitvi epidemije.

CDC se je na Američane (tudi cepljene) v četrtek obrnil s pozivom, naj se izogibajo križarjenjem, ki jih je center označil z najvišjo stopnjo nevarnosti z vidika tveganja za širjenje novega koronavirusa. V zaprtih prostorih križark se namreč lahko virus hitro širi in verjetnost okužb je velika, so opozorili.

CDC je od pojava različice omikron zaznal porast primerov okužbe na križarjenjih in opozarja, da se lahko okužijo in virus širijo tudi polno cepljeni.

V skrajšanje karantene tudi Portugalska

Na Portugalskem so za tiste z asimptomatsko okužbo in njihove tesne stike obdobje karantene skrajšali z deset na sedem dni. Portugalska je s tem sledila več drugim državam. Njena soseda Španija je ta teden skrajšala obvezno karanteno za ljudi z blagimi simptomi okužbe, tiste brez simptomov in tiste z nepotrjeno okužbo, ki niso cepljeni proti covid-19, z deset na sedem dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ZDA so prepolovili priporočeni čas samoizolacije ljudi, ki ne kažejo znakov okužbe, z deset na pet dni. Karantenske predpise sta omilili tudi Velika Britanija in Italija.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer v sredo ocenila, da je skrajšanje obdobja karantene za osebe s covid-19 kompromis med nadzorom širjenja covid-19 in ohranjanjem gospodarstva v zagonu. "Če bodo skrajšali obdobje karantene, se bo pri majhnem številu primerov bolezen lahko razvila in prenesla naprej," je na novinarski konferenci opozoril direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan.