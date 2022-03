Ker ni dovolj interesa za cepljenje, Slovenija cepivo preusmerrja drugam

Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da se 306.540 odmerkov cepiva Comirnaty, proizvajalca Pfizer/BioNTech, ki jih je Republika Slovenija aktivirala in naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in ji pripadajo za dobavo v mesecu aprilu 2022, nameni v instrument COVAX.

COVAX predstavlja glavni kanal za distribucijo cepiv na globalni ravni in enega od stebrov zagotavljanja enakega dostopa do zdravil, diagnostike in drugih zdravstvenih pripomočkov za boj proti pandemiji na globalni ravni. Republika Slovenija je v instrument COVAX namenila prostovoljni prispevek v skupni višini 500.000 evrov v letih 2021 in 2022, hkrati pa je za donacije cepiv proti COVID-19 v okviru tega mehanizma doslej dala na razpolago več kot 1,7 milijona odmerkov cepiv različnih proizvajalcev.

Zavoljo izjemno majhnega interesa prebivalcev Slovenije za cepljenje proti COVID-19, dovoljšne zaloge tega in ostalih cepiv za slovenske potrebe ter upoštevaje potrebo po cepivih na globalni ravni, se predlaga, da se 306.540 odmerkov cepiva Comirnaty proti covid-19, proizvajalca Pfizer/BioNTec, ki bi jih bila Slovenija primorana prevzeti od proizvajalca v mesecu aprilu 2022, preusmeri kot donacijo neposredno v instrument COVAX, pri čemer se jih prednostno usmeri v regijo vzhodne Azije in Tihega oceana.