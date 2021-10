Jereb: Pripravljenih imamo največ 62 intenzivnih postelj. Kar bo več, bo katastrofa.

"Epidemiološke razmere se v zadnjem tednu slabšajo, število novookuženih strmo raste. To se pozna na sprejemih in številu bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Mi ves čas lovimo ravnovesje med covidno in necovidno dejavnostjo. Pripravljenih imamo maksimalno 62 intenzivnih postelj. Kar bo več, bo katastrofa," je dejal Matjaž Jereb, vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki v UKC Ljubljana.

Resnost položaja je Jereb orisal z visoko smrtnostjo: "V povprečju je v zadnjem tednu dnevno umrlo deset ljudi in do konca novembra bo po nekaterih ocenah umrlo med 300 in 400 ljudi. To je zelo velika številka in številni od njih bodo umrli po nepotrebnem. Še vedno prevladujejo ljudje, ki niso cepljeni in ki bi se s cepljenjem pred tragičnim dogodkom lahko zaščitili."

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v četrtek v Sloveniji potrdili 2.510 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 6.790 PCR-testov, med katerimi je bilo pozitivnih 37 odstotkov. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrlo sedem ljudi.

"Pred covidom nihče ni varen"

Trenutno se v UKC Ljubljana na navadnih oddelkih zdravi 119 bolnikov, povprečna starost je 71 let, najmlajša hospitalizirana oseba ima 19 let. Na intenzivnih oddelkih je 51 bolnikov, povprečna starost je 60 let, najmlajša hospitalizirana oseba je stara 34 let. "Nihče ni varen pred covidom, kar smo že večkrat povedali. Povprečna starostna skupina, ki potrebuje bolnišnično obravnavo, je še vedno med 50. in 70. letom starosti," je pojasnil Jereb.

🏥Povprečna starost bolnikov Covid (min/max)

- na oddelkih: 71 let (19/98)

- enote intenzivne terapije: 60 let (34/84)

(niso upoštevane porodnice na ginekologiji)

💉Polno cepljeni:

- na oddelkih 42/119

- enote intenzivne terapije 13/51 pic.twitter.com/21SIBqKGs4 — UKC Ljubljana (@ukclj) October 29, 2021

"Kar se tiče širjenja, imamo problem zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra. Že danes smo nekje na meji. V skladu z načrtom povečujemo število covidnih postelj. Kar se tiče intenzivnih postelj, smo danes na številki 150, kar se tiče države, in 57, kar se tiče UKC Ljubljana. Glede navadnih postelj imamo v UKC pripravljenih 130 postelj. Ves čas lovimo ravnovesje med covidno in necovidno dejavnostjo. V načrtu je pripravljenih maksimalno 62 intenzivnih covidnih postelj. Kar bo več, bo katastrofa," je pojasnil Jereb.

UKC Ljubljana poziva k samozaščitnemu ravnanju

Vsak od nas naj prispeva, kolikor lahko in s čimer lahko k temu, da bomo epidemijo obvladali in da bomo v prihodnjih dneh ohranili delovanje zdravstvenega sistema, je poudaril Jereb: "Naše kapacitete so omejene. Oskrbeti moramo covidne bolnike in številne druge bolnike, ki nimajo covida in potrebujejo takojšnjo obravnavo."

Ob tem je znova pozval k cepljenju ter odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju med prihajajočimi prazniki.

Med okuženimi tudi novorojenčki

"Trenutno imamo hospitalizirane vsaj štiri otroke s covidom. Vsak dan obravnavamo nove primere, na žalost so med njimi tudi novorojenčki, ki se okužijo v prvem mesecu življenja. Na eni strani imamo covid, na drugi strani epidemijo drugih respiratornih okužb. Vsi otroški oddelki v Ljubljani so polni," je pojasnila pediatrinja Tatjana Mrvič.

Pridružila se je pozivu Jereba. "Starši lahko največ naredijo s tem, da otrok ne vozijo v nakupovalna središča, se ne družijo z drugimi otroki, starejši sorojenci pa naj ostanejo doma," je dejala Mrvičeva.