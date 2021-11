Poklukar: Smo na maksimumu, ki ga še zmoremo. Komaj še rešujemo življenja. #vŽivo

"Z današnjim dnem vzpostavljamo vseh 288 predvidenih kapacitet. S tem prehajamo na maksimum obravnav, ki jih zmoremo, da je standard obravnave še minimalno zadovoljiv. Glede obravnav smo že sedaj v situaciji, ko po eni strani še komaj rešujemo življenja in po drugi strani zdravimo nujna in hitra stanja. Lahko bi rekli, da imamo v zdravstvu uveden "zdravstveni lockdown", saj praktično nimamo druge izbire," je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

"Ob zasedenosti intenzivnih postelj nad 288 uvajamo v zdravstvu skrajne izredne razmere. Pacienti bodo sicer obravnavani, vendar pa bo standard močno zmanjšan. To bo veljalo tako za necovid kot covid paciente," je še pojasnil minister Poklukar.

Trenutno poteka največja mobilizacija in premiki kadrov znotraj zdravstvenega sistema v zgodovini samostojne Slovenije.

🇸🇮 Janez Poklukar, @MinZdravje: Trenutno poteka največja mobilizacija in premiki kadrov znotraj zdravstvenega sistema v zgodovini samostojne Slovenije. pic.twitter.com/WHilhFXQ2J — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 16, 2021

"Najbolj nam v tem trenutku primanjkuje medicinskih sester, ki so kadarkoli delale v enotah intenzivne terapije, pa tudi ostalih, ki so kadarkoli delale v zdravstvu," je dejal Poklukar in ob tem pozval vse, ki so usposobljeni, da pomagajo.

Po njegovih besedah se je v prvem krogu na pozive odzvalo okoli 130 zasebnikov in koncesionarjev, za katere je Zdravniška zbornica pripravila posebno aplikacijo.

"Imamo pozitivne odzive šolstva, kjer v sistemu že deluje 40 študentov medicine in vsaj 260 dijakov in študentov zdravstvenih srednjih šol in fakultet. Vojaška zdravstvena enota je zagotovila 20 zdravstvenih delavcev, Rdeči križ pa jih je dal na voljo 120. Na podlagi sklepa vlade za aktivacijo kadrovskih zmogljivosti civilne zaščite jih je v pripravljenosti 116," je pojasnil minister.

Poklukar je ob tem opozoril, da pri izvajanju PCT pogoja še vedno nismo dosledni, prav tako je apeliral na delodajalce, da delo v kolikor je mogoče, organizirajo od doma.

Poklukar: Slovenk in Slovencev ne bomo pustili na cedilu

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so včeraj v Sloveniji ob 7.643 opravljenih PCR-testih potrdili 3.763 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 49,2 odstotka in je nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 53,1 odstotka.

Za primerjavo: prejšnji ponedeljek so potrdili 3.344 okužb, delež pozitivnih testov je znašal 43,9 odstotka. Za nami je tako najslabši ponedeljek od začetka epidemije covid-19, saj število pozitivnih PCR-testov še nikoli ni bilo tako visoko.

"Situacija je preresna. Edina stvar, ki me v tem trenutku navdaja z optimizmom je odločnost zdravstva, da smo stopili skupaj, kot bi morala stopiti skupaj naša družba. Enotni smo, da Slovenk in Slovencev ne bomo pustili na cedilu in se bomo za njihovo zdravje borili," je dejal Poklukar.

🇸🇮 Janez Poklukar, @MinZdravje: Danes je 3763 novo okuženih, 419 več kot prejšnji ponedeljek. Bolnišnično oskrbo potrebuje 838 ljudi, od tega jih 568 potrebuje oskrbo s kisikom, na intenzivnih enotah pa se zdravi dodatnih 236 bolnikov. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 16, 2021

Reševanje slovenskega zdravstvenega sistema

Pri zdravljenju in negi covidnih bolnikov bo s svojimi zmogljivostmi pomagala tudi Slovenska vojska. Ob naraščanju števila hospitaliziranih je namreč trenutno največji problem pomanjkanje kadra v zdravstvenem sistemu.

Po podatkih vlade se v bolnišnicah zdravi 1.074 bolnikov, od tega 236 oseb potrebuje intenzivno nego. Najmlajši hospitaliziran na navadnih oddelkih je star 20 let, na intenzivni negi pa 18 let. Skupno je v bolnišnicah 66 covidnih bolnikov več kot dan prej.