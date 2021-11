Minister za zdravje že več dni poziva dijake in študente ter zdravstvene delavce, naj se prostovoljno pridružijo delu na intenzivnih oddelkih, ki so močno kadrovsko podhranjeni.

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes pomagal v diagnostično-terapevtskem servisu (DTS) Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, je zdravstveno ministrstvo zapisalo na Twitterju. Pridružil se je kolegom na covidni intenzivni enoti. Zdravstvenim delavcem bo po najboljših močeh na terenu pomagal tudi v prihodnje.

Minister je dopoldne sprva imel operativne videosestanke glede nadaljnje mobilizacije kadra v zdravstvu, med drugim s predstavniki Rdečega križa in civilne zaščite. Nato je obiskal UKC Ljubljana, kjer so skupaj z vodstvom ocenili stanje, so zapisali na ministrstvu.

Tam je minister svojim kolegom zdravnikom tudi pomagal pri delu na oddelku intenzivne terapije.

Minister ni pomagal zadnjič

Na zdravstvenem ministrstvu so za STA ob tem pojasnili, da bo minister po svojih najboljših močeh tudi v prihodnjih dneh na terenu pomagal zdravstvenim delavcem, kolikor mu bodo to dopuščale njegove siceršnje obveznosti.

Ob tem je Poklukar pozval vse, ki so ustrezno usposobljeni, da pridejo pomagat. "Javijo se lahko preko združenj ali v bolnišnice, kjer so že imenovani covidni koordinatorji za kadre," so pojasnili na ministrstvu.

Poklukar pozval tudi dijake in študente

Poklukar je sicer že v začetku tega tedna na izobraževalne zavode za poklice v zdravstveni negi naslovil poziv k vključevanju dijakov in študentov v teh izobraževalnih zavodih v delovni proces bolnišnic. "Glede na izredno epidemiološko situacijo in upoštevajoč stanje na področju zdravstvene nege, je treba v bolnišnicah nemudoma vzpostaviti mehanizme podpore na različnih ravneh, in sicer prek začasnega razporejanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v okviru mreže izvajalcev zdravstvene dejavnosti in z vključevanjem dijakov in študentov, ki se izobražujejo za poklice v zdravstvu," je v nedeljo zapisal Poklukar.