Orehovec: Ob neupoštevanju ukrepov izobraževanje na daljavo #video

"Samotestiranje se bo od ponedeljka, 15. novembra za vse učence izvajalo v šolah. Izjema so otroci s posebnimi potrebami, ki bodo samotestiranje lahko izvajali v domačem okolju. Za vse ostale učence in dijake, ki ne bodo upoštevali ukrepov (samotestiranje in maske), bo uvedeno izobraževanje na daljavo," je na današnji novinarski konferenci pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.

DS Damir Orehovec, @MIZS_RS: Ponovno opozarjamo. Pogoj PCT morajo izpolnjevati vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Zato vas vse: zaposlene v vzgoji in izobraževanju, starše, otroke, mladostnike in študente naprošamo, da odlok spoštujemo in ga dosledno izvajamo. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 11, 2021

Logarjeva: Zdravstveni sistem bo kmalu na kritični točki

"Epidemiološka situacija in situacija v bolnišnicah je zelo resna. Število bolniških postelj je na kritičnih mejah in z vsakodnevnimi napori skušamo zagotoviti bolniške postelje za vse bolnike. Zmanjšan pritisk na bolnišnice lahko pričakujemo sedem dni, na intenzivne enote pa deset dni po tem, ko bo število okužb v populaciji začelo padati. Zdravstveni sistem bo kmalu na kritični točki. Lahko se zgodi katastrofa v zdravstvenem sistemu in tega si nihče ne želi," je na novinarski konferenci dejala Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje.

Virus ne izbira

"V skoraj dveh letih boja z epidemijo smo se naučili, da virus ne izbira in da bo izkoristil vsako možnost, da se bo širil. Tukaj nastopimo mi, ki lahko ukrepamo in se obnašamo tako, da virusu preprečimo širjenje," je poudarila Logarjeva.

Dr. Mateja Logar: V tem trenutku je res pomembno, da vsak izmed nas razume, zakaj so ukrepi. Ukrepi niso usmerjeni proti vam, ampak proti virusu in za zajezitev okužb. Eden izmed najpomembnejših ukrepov je še vedno cepljenje, ker lahko prepreči hujši potek bolezni. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 11, 2021

V Sloveniji so v sredo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 9.068 PCR-testih potrdili 3.568 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 920 bolnikov, 31 bolnikov več kot včeraj, najmlajši ima 23 let. 212 jih po podatkih vlade potrebuje intenzivno terapijo, kar je 21 oseb več kot včeraj, ko je bilo na intenzivni terapiji 191 oseb, najmlajši ima po podatkih vlade 23 let. Umrlo je še 10 oseb, skupaj od začetka epidemije že 4.885 ljudi.

To se spreminja s ponedeljkom

Vlada je na današnji seji sprejela spremembe odloka, ki določa pogoje vstopa v državo in sicer sta bili sprejeti dve ključni spremembi. "Starost otroka, ki lahko vstopi v Slovenijo brez pogoja PCT v spremstvu ožjega družinskega člana se iz 15 let znižuje na 12 let. Druga sprememba pa je, da hitri test za samotestiranje ne bo več veljal kot dokazilo za vstop v Slovenijo. Spremembe bodo v veljavo stopile v ponedeljek, 15. novembra," je povedala vladna govorka Maja Bratuša.

Poklukar na Golniku: Bolnišnice znova povečujejo kapacitete postelj

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes obiskal Kliniko Golnik in ob tem izpostavil, da je število hospitaliziranih znova močno naraslo, zato bolnišnice znova povečujejo kapacitete postelj na covidnih oddelkih.

Kot je povedal Poklukar, je bilo zjutraj kar 212 bolnikov s covidom-19 v enotah intenzivne terapije. Zaradi močnega porasta so se na današnji koordinaciji, ki so jo uvedli v začetku tedna, dogovorili, da se kapacitete intenzivnih postelj povečajo z 213 na 234 postelj. Hkrati so zaradi vse večjega pritiska tudi na navadne postelje za covidne bolnike tudi te kapacitete povečali s 750 na 837 postelj.

Pojasnil je, da bi pri 1.200 zasedenih covidnih posteljah potrebovali vsaj toliko medicinskih sester, za 300 bolnikov na intenzivni terapiji pa vsaj 600, torej skupaj 1.800, da bo poskrbljeno za bolnike s covidom-19, in sicer ob znižanih standardih. Trenutno je na covidnih oddelkih bolnišnic ob 920 hospitaliziranih okoli tisoč medicinskih sester.

"S temi posteljami verjamemo, da ne bomo zdržali do ponedeljka, tako da bo že v petek naslednji koordinacijski sestanek covidnih bolnišnic, kjer se bomo dogovorili o nadaljnjem širjenju kapacitet, da bomo zdržali preko vikenda," je dejal minister. Izpostavil je tudi aktivnosti, ki so vezane na večanje kapacitet za bolnike, ki prebolijo covid-19 in jih ni mogoče odpustiti v domačo okolje.

"Le na ta način lahko šole ostanejo odprte"

Glede samotestiranja otroka v šolah pa je poudaril, da lahko samo na ta način šole ostanejo odprte. Dnevno je med okuženimi namreč več sto otrok, ki prenašajo okužbo v družine. "Če hočemo zamejiti epidemijo, če hočemo ohraniti odprte šole, potem je to nuja in v imenu zdravstva prosim starše, ravnatelje, učitelje, vzgojitelje, da se maksimalno potrudite in da pomagate zdravstvu, da bomo zmogli zamejiti epidemijo," je pozval.