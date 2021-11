Slovenija najslabša v Evropi

S temnordečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer je 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev presega 500, pri izračunih pa upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Temnordeče ostajajo Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Slovaška, skoraj celotna Nizozemska, del Francije, vse Baltske države, Bolgarija, skoraj vsa Romunija, Irska in Grčija.

Malo bolje, a še vedno v rdečih barvah so: severni in jugozahodni del Nemčije, celotna zahodna Poljska, Danska, Norveška, Švedska, Finska in celotni severovzhodni del Španije.

Najbolje gre Iberskemu in Apeninskemu polotoku ter Franciji

Položaj v Italiji, Franciji in Španiji je medtem še vedno občutno bolšji kot v preostalem delu Evrope, čeprav se je tudi v teh državah epidemiološka slika nekoliko poslabšala. Francija je bila pred dvema tednoma vsa obarvana v rumeno, zdaj pa se ponekod kažejo obrisi rdečih območij. Manj zelenih in več oranžnih ter celo rdečih območij kot v preteklih dveh tednih je na novem zemljevidu ECDC tudi v Italiji.

Dobro kaže Portugalski in Franciji, slednja ima nekaj rdečih območij. Celotna Malta, ki je obarvana zeleno, ima trenutno najboljšo epidemiološko sliko v Evropi.

Slovenija po podatkih sledilnika za covid-19 najslabša v Evropi

Slovenija ima najslabšo sliko v Evropi tudi po sledilniku za covid-19, to je 1.876 novih primerov v 14-dnevni pojavnosti okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev. Druge države, ki imajo prav tako slabo epidemiološko sliko, so: Estonija (1.644), Hrvaška (1.492), Latvija (1.425) in Litva (1.412) in Slovaška (1.256).

Države z najboljšo epidemiološko sliko po sledilniku za covid-19 pa so: Španija (68), Italija (123), Portugalska (134) in Francija (154).

Ključna je visoka precepljenost

Države na vzhodu Evrope imajo izrazito nizko precepljenost, zato se spopadajo z visokimi številkami okuženih, hospitaliziranih in tudi mrtvimi. V zahodnih državah, ki so že dosegle visoko precepljenost, pa je število okuženih z novim koronavirusom dosti nižje. Najboljši odstotek polno cepljenih imajo tako na Irskem (92,4 odstotka), Malti (91,8 odstotka), Portugalskem (91,7 odstotka) in Islandiji (91,3 odstotka).

Najmanj polno cepljenih pa najdemo na vzhodu Evrope, in sicer v Bolgariji (27,2 odstotka), Romuniji (41 odstotkov), na Slovaškem (53,5 odstotka) in Hrvaškem (53,9 odstotka).

Najvišjo precepljenost z enim odmerkom imajo na zahodu Evrope na Portugalskem (98,8 odstotka), Malti (93 odstotkov) in Islandiji (92,3 odstotka).

Najnižjo precepljenost z enim odmerkom pa imajo v Bolgariji (30,1odstotka), Romuniji (45,5 odstotka) in na Slovaškem (54,8 odstotka).

Slovenija zaostaja tudi za Evropo

Sloveniji ne kaže, v primerjavi z Evropo, dobro, saj je z enim odmerkom pri nas cepljenih 63,5 odstotka ljudi, medtem ko v Evropi 76 odstotkov.