V Nemčiji nov črn rekord. Uvajajo nove prepovedi za necepljene.

V Berlinu bo od ponedeljka ob vstopu na javna mesta, kot so bari in restavracije, telovadnice, gledališča in frizerski saloni, potrebno predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti covida-19. Gre za uvajanje sistema, ki ga v Nemčiji označujejo s kratico 2G, pri nas pa PC. Foto: Reuters