Na SVIZU pričakujejo odpravo nejasnosti ukrepov v šolstvu

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je danes dejal, da bi pred ponedeljkovo zaostritvijo ukrepov v šolstvu pričakoval večjo odzivnost šolske ministrice Simone Kustec, saj da je v odloku veliko pomanjkljivosti. Prav tako pričakuje, da bodo nejasnosti pojasnjene do petka.

Ministričino odsotnost je Branimir Štrukelj označil za "neodgovorno", saj da je "odločilna pri organizaciji izvajanja teh ukrepov v izobraževanju". Ti so po njegovem mnenju pomanjkljivi, zlasti glede izvajanja samotestiranja učencev. Poudaril je, da pred ponedeljkovo zaostritvijo nekaterih ukrepov v šolstvu prihaja do šumov med starši na eni strani in učitelji ter ravnatelji na drugi. "Druge ministrice nimamo, žal, zato je to nepremišljeno," je dejal in dodal, da bi si želel večjo odzivnost ministrice.

Ministrici so poslali pismo

Iz Sviza so v torek ministrici poslali javno pismo, v katerem so zahtevali odpravo nejasnosti odlokov. Zanima jih, ali se morajo otroci, mlajši od 12 let, testirati v šolah ali ne. Prav tako ni jasno, kako naj ravnajo šole, ko starši ne dovolijo izvajanja samotestiranja svojih otrok. Poleg tega ministrico še sprašujejo, ali bo zaščitila učiteljstvo pred morebitnimi napadi, šikaniranjem ali tožbami.

"Čeprav smo sami prepričani, da odlok pravzaprav učiteljstvu ne nalaga absolutno nobene funkcije pri samotestiranju otrok. In da ni nobene podlage, da bi tu učiteljstvo prevzelo kakršno koli odgovornost," je dejal Štrukelj.

SVIZ: Storiti moramo vse, da okrepimo ukrepe

Poudaril je, da v sindikatu zaupajo v znanost in da je cepljenje proti covidu-19 način za obvladovanje epidemije, "da pa je treba storiti vse, kar je v naši moči, da sekundarne ukrepe čimbolj okrepimo". Opozoril je, da država v letu in pol ni storila dovolj za prezračevanje vrtcev in šol. S prezračevalnimi sistemi v šolstvu bi namreč neposredno lahko vplivali na zmanjšanje števila okužb. "To odklanjanje teh naprav, ki bi pospeševale čiščenja zraka, ga dezinficirale, nevtralizirale, je nerazumljivo," je dejal.

"Spet smo ponovili popolnoma iste napake, ki jih ponavljamo v zadnjem letu dni. Z nikomer se niso posvetovali, nikogar niso vprašali, ne ravnateljic, ne ravnateljev, ne učiteljstva, ki se nekaj spoznamo na to, kako šole in vrtci delujejo, ne koga drugega, in seveda potem sprejeli ukrepe, ki ali ne delujejo, ali ne bodo imeli učinka, ali pa so tako nejasni, da se od staršev do vodstev šol vsi sprašujemo, kaj je pesnik želel povedati," je dejal.

Kot nedopustne je še obsodil besede državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje Damirja Orehovca pri predstavitvi ukrepov. Po njegovem mnenju je staršem in učiteljem grozil, da ob neizvajanju ukrepov sledi šolanje na daljavo.

Pričakujejo razrešitev nejasnosti

V sindikatu pričakujejo, da bo vlada njihove zahteve glede samotestiranja otrok obravnavala še ta teden in do petka pojasnila nejasnosti.