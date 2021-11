Toplak: Prihaja lestvica najboljših srednjih in osnovnih šol

Po večletni kalvariji po različnih sodiščih je danes Ustavno sodišče odločalo o zahtevi ustavnega pravnika Jurija Toplaka po dostopu do podatkov o uspešnosti osnovnih in srednjih šol. Ustavni sodniki so sicer zavrnili vse Toplakove zahteve in pritožbe, so pa ugodili njegovi hčeri.

"Neenakosti moramo odpraviti, lestvica najboljših srednjih in osnovnih šol bo," je danes po objavi odločbe Ustavnega sodišča dejal ustavni pravnik Jurij Toplak. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da so prosilci upravičeni do dostopa do podatkov, ki jih ima Državni izpitni center. Gre predvsem za statistične podatke z nacionalnega preverjanja znanja in mature. Ustavno sodišče je tudi zapisalo, da zakonske določbe upravičencem ne onemogočajo dostopa do informacij "o dosežku posamezne osnovne ali srednje šole na zunanjem preverjanju znanja posebej" in da prepoved ustvarjanja lestvic zavezuje le državne organe.

Odločitev Ustavnega sodišča si lahko preberete TUKAJ . Prav tako lahko TUKAJ preberete ločeno mnenje ustavnega sodnika Marka Jakliča.

Surovi, neobdelani podatki

Ustavno sodišče je določilo, da imajo prosilci pravico za dostop do surovih podatkov osnovnih in srednjih šol, ne pa tudi do obdelanih podatkov. Vendar to ne bo ustavilo Toplaka, ki je napovedal, da bo zaprosil za statistične podatke o rezultatih mature in nacionalnega preverjanja znanja za vsako šolo posebej. "Podatki so zelo pomembni. Na eni strani kažejo neenakost osnovnih šol v različnih delih Slovenije. Znanje, ki ga pokažejo osnovnošolci na koncu izobraževanja, je tako različno, da so v nekaterih šolah najboljši učenci po rezultatih najslabši v drugih šolah," poudarja Toplak, ki tudi meni, da s skrivanjem podatkov ne bomo dosegli odprave neenakosti. "Pri gimnazijah pa je pomembno, da ima srednješolec na voljo vse podatke, torej tudi o uspehu na maturi, da lahko izbere šolo, ki si jo želi tudi na podlagi podatkov, in ne le govoric.," pravi Toplak.

Skoraj deset let trajajoča kalvarija

Toplak je prvič poskusil sestaviti lestvico najboljših osnovnih že leta 2012. Sledil je nekaj let trajajoči sodni spor, dokler leta 2014 vendarle ni dobil želenih podatkov. Lestvici je tudi objavil istega leta (Naj osnovne šole in Naj srednje šole), vendar so podatki poleg pozitivnega odziva med mnogimi starši in šolarji sprožili tudi negativen odziv sindikata SVIZ in takratnega ministra za šolstvo Jerneja Pikala. Zato mu na Državnem izpitnem centru, ki ima podatke o uspehu učencev in dijakov na preverjanjih znanj, spet zavrnili dostop. Sledila je večletna sodna borba na sodiščih, ki jo je očitno letos dokončno ustavilo ustavno sodišče.

Kaj pravijo institucije?

Za komentar in pojasnila o odločitvi Ustavnega sodišča smo se z vprašanji obrnili tudi na pristojno ministrstvo in Državni izpitni center. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli.