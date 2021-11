Na jugu Italije zaprli šole in pokopališča

Zaradi bližajočih se neviht so pristojne oblasti po vsej južni Italiji danes preventivno zaprle šole in pokopališča. Civilna zaščita je namreč izdala povišano stopnjo opozorila za deželo Kampanja na jugu Italije. Meteorologi pričakujejo močne nalive in nevihte.

Neapeljski župan Gaetano Manfredi se je odločil vnaprej zapreti večino pokopališč in parkov zaradi nevarnosti padajočih vej in porušenih dreves, je razvidno iz odredbe, ki jo je izdala občina.

Šole na priljubljenem počitniškem otoku Ischia ob obali Neaplja bodo po besedah župana Enza Ferrandina danes ostale zaprte.

Voda bo poplavila tudi Benetke

Beneške oblasti so opozorile na možnost novih poplav. Pričakujejo, da bo danes ponoči narasla voda poplavila skoraj 60 odstotkov pešpoti v mestu. Po 18. uri nameravajo oblasti v mestu aktivirati sistem protipoplavne zaščite Mose, ki deluje od leta 2020. Sestavljen je iz 78 pregrad, širokih 20 metrov in visokih 28 metrov, ki so nameščene na morskem dnu in jih lahko mesto dvigne na treh vhodih.

Projekt, vreden milijardo dolarjev, je sporen. Birokracija, korupcijski škandali ter nasprotujoči si gospodarski in politični interesi so gradnjo zavlekli za več let. Strokovnjaki menijo, da bo moral sistem po letu 2075 delovati vse leto, če se podnebne spremembe, ki povzročajo dvigovanje morske gladine, ne bodo odločno upočasnile.