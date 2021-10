So šole pripravljene na obvezno samotestiranje osnovnošolcev? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če je bilo prejšnje šolsko leto samotestiranje osnovnošolcev priporočeno, pa od torka dalje postaja obvezno. Za ta namen bodo dobili več kompletov testov, saj se bodo morali testirati vsaka dva dni. Pribor za samotestiranje so lahko prevzeli v lekarnah že danes. V Svizu pa so prepričani, da gre le za predpripravo terena.

Do začetka izvajanja novih, strožjih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije znotraj osnovnošolskega sistema so le še trije dnevi. A kot nam je pojasnil predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan, za zdaj natančnih navodil še ni prejel. "Včeraj proti večeru sem nazadnje kontroliral te okrožnice in tiste z navodili, kako naj bi potekal pouk, še ni bilo," je dogajanje opisal Pečan.

Maske naj bi bile obvezne povsod, vsi otroci pa naj bi se doma dvakrat na teden testirali sami. Kako naj bi vse to potekalo, mu ni jasno. A v šolah smo pripravljeni na vse, je dejal Pečan.

Sindikat šolnikov nezadovoljen

Vladna stran spet deluje le kurativno, opozarjajo v sindikatu šolnikov, medtem ko so predlogi za preventivo v boju zoper epidemijo naleteli na gluha ušesa.

Vsi pa že v strahu pogledujejo naprej proti morebitnemu zapiranju šol. Številke v zadnjem tednu so namreč slabše, kot smo jih imeli v najbolj kritičnih obdobjih epidemije doslej.

Ne najdejo niti študentov

Ob tem pa se že zdaj v šolah spopadajo s kadrovsko krizo. Že glavoboli ali prehladi, kar se je nekoč prebolevalo med delom, danes pomenijo bolniško odsotnost učiteljskega kadra. In v nekaterih krajih po Sloveniji ne najdejo niti študentov, ki bi lahko priskočili na pomoč.

Kaj pravi šolska ministrica?