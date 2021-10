Pahor se je cepil proti gripi. Čaka še poživitveni odmerek proti koronavirusu.

Predsednik Slovenije Borut Pahor se je včeraj cepil proti gripi, je razvidno iz njegove objave na Instagramu. "Danes sem se cepil proti gripi. Kot vsako leto. Zaleže. Lahko polno delam in treniram," je zapisal predsednik države ob fotografiji. Hkrati pa je tudi napovedal, da se bo kmalu cepil s poživitvenim odmerkom cepiva proti koronavirusu. "S tem bom največ storil, kar lahko, za svoje zdravje in zdravje ljudi okoli sebe," je odločitev za tretji odmerek argumentiral Pahor.

Kaj pa poslanci?

Medtem ko predsednik države in vlada s premierjem na čelu s cepljenjem dajejo zgled državljanom, so pri dnevniku Večer preverili, kako cepljenje napreduje pri poslancih. Odgovore so dobili od vseh poslanskih skupin, razen od DeSUS in SDS. Iz preostalih polanskih skupin so odgovorili, da so polno cepljeni vsi poslanci in da bodo prejeli tudi poživitveni odmerek, takoj ko bodo prišli na vrsto. To se bo najverjetneje zgodilo v prihodnjem mesecu.