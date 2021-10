Epidemiološko stanje v državi se slabša. Se obetajo spremembe? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v četrtek v Sloveniji potrdili 2.510 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 6.790 PCR-testov, med katerimi je bilo pozitivnih 37 odstotkov. Delež pozitivnih PCR-terstov se vztrajno povečuje, od prejšnjega tedna se je iz 28,7 odstotka dvignil na 37 odstotkov, kar je skoraj trideset odstotkov.

Bolnišnične kapacitete se polnijo

V bolnišnicah je hospitaliziranih 558 oseb, 11 več kot včeraj, v intenzivni terapiji pa je 133 covidnih bolnikov, dva bolnika več kot včeraj. Najmlajši covidni bolnik je star 19 let, najmlajši covidni bolnik na intenzivni terapiji pa 21 let, so sporočili iz vlade. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrlo sedem oseb.

Z enim odmerkom cepiva proti covid-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.187.470 ljudi ali 56 odstotkov vseh prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 67 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 50 let pa 77 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 1.117.804 oz. 53 odstotkov prebivalcev, med starejšimi od 18 let jih je precepljenih 63 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 73 odstotkov. Včeraj se je cepilo 6.895 oseb.