Koronavirus v Sloveniji: padel je nov rekord

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so včeraj ob 7.643 opravljenih PCR-testih potrdili 3.763 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 49,2 odstotka in je nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je znašal 53,1 odstotka. Za primerjavo: prejšnji ponedeljek so potrdili 3.344 okužb, delež pozitivnih testov je znašal 43,9 odstotka. Za nami je tako najslabši ponedeljek od začetka epidemije covid-19, saj število pozitivnih PCR-testov še nikoli ni bilo tako visoko.