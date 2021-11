Bavarska necepljenim prepovedala vstop v gostilne in hotele

Potem ko so včeraj v Avstriji zaprli javno življenje za vse necepljene, danes strožji ukrepi stopajo v veljavo še na Bavarskem. Pogoj prebolevnosti ali cepljenja bo po novem veljal za gostinske in nastanitvene storitve. Samo z opravljenim testom teh storitev ni več mogoče koristiti. Skoraj vsepovsod je obvezna uporaba mask FFP2.

S testom bo še vedno mogoč obisk športnih aktivnosti, prav tako ta pogoj ostaja v veljavi za univerze, možnosti izven šolskega izobraževanja, vključno s poklicnim usposabljanjem, stalnim izobraževanjem in dodatnim izobraževanjem ter za knjižnice in arhive.

Berlin: pravilo PC uvedli na številnih področjih

V Berlinu je medtem od včeraj ob vstopu na javna mesta − kot so notranji prostori kavarn, barov in restavracij, zaprte telovadnice, savne in bazeni, gledališča, kinematografi, muzeji in galeriji ter frizerski in kozmetični saloni − treba predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti (2G). To velja tudi za dogodke na prostem z več kot dva tisoč udeleženci. Negativen test po novem zadostuje le za osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, ter za mladoletne.

Berlinski senat je odločitev o občutni razširitvi pogoja PC sprejel v luči rekordno hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom. Berlinski župan Michael Müller opozarja, da je razvoj pandemije izredno skrb vzbujajoč, še posebej alarmantno je stanje v bolnišnicah, predvsem na intenzivnih oddelkih. Nova pravila so za zdaj predvidena za obdobje do 28. novembra, a jih bodo, če se epidemiološki trendi ne bodo izboljšali, verjetno podaljšali, poročajo berlinski mediji.

Pravilo PC velja tudi za nočne klube in druge lokale s plesišči, a to ni novost, saj je zanje to veljalo že prej. Prav tako pa to pravilo ne velja pa med drugim za hotele in penzione ter tudi ne za javni promet. Izjema so npr. turistične avtobusne vožnje ali vožnje po reki Spree s turističnimi ladjicami, ki so dovoljene le še za prebolele in cepljene. Za trgovine za zdaj ne velja pravilo PC in tudi ne pravilo PCT. So pa v vseh javnih zaprtih prostorih in sredstvih javnega prevoza načeloma obvezne kirurške zaščitne maske.

Stranke prihodnje koalicije načrtujejo zaprtje za necepljene

V celotni Nemčiji se sicer nadaljuje dramatično zaostrovanje četrtega vala pandemije covid-19. Včeraj je sedemdnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev prvič doslej presegla 300. Obenem se krepi pritisk na tri stranke, ki naj bi v prihodnjih tednih oblikovale novo koalicijsko vlado, naj sprejmejo ukrepe, ki bodo zajezili pandemijo.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, hitro širjenje okužb predstavlja velik pritisk na koalicijska pogajanja med socialdemokrati (SPD), Zelenimi in liberalci (FDP). Del pogajanj je tudi načrt nadaljnjega ukrepanja proti pandemiji, ki naj bi bilo odslej večinoma usmerjeno proti necepljenim.

Verjetni novi nemški kancler Olaf Scholz je včeraj, ko se je začela še zadnja faza koalicijskih pogajanj, v kateri vajeti iz rok delovnih skupin znova prevzemajo vodilni strankarski politiki, ponovno zatrdil, da bodo sprejeli vse odločitve, potrebne za zajezitev pandemije.

Sodeč po osnutku dogovora, ki ga je pridobila dpa, naj bi necepljeni za potovanja z avtobusi in vlaki po novem potrebovali negativen izid testa na novi koronavirus, enako naj bi veljalo tudi za delovna mesta. Možne so še omejitve stikov za necepljene, medtem ko o omejitvah potovanj, uvajanju policijske ure ali zapiranju lokalov za zdaj ne razpravljajo.

Poslanec SPD Dirk Wiese je za javno televizijo ZDF dejal, da stranke prihodnje koalicije načrtujejo de facto zaprtje za necepljene. Sprememba zakona o nalezljivih boleznih, ki so jo že vložili v bundestag in o kateri naj bi poslanci odločali še ta teden, bo poleg tega nemškim zveznim deželam omogočila potrjevanje strožjih ukrepov v skladu z epidemiološko situacijo, je še povedal in zatrdil, da se ne bojijo "sprejemanja nepriljubljenih odločitev".

Avstrija je včeraj kot prva država v EU za necepljene uvedla zaprtje javnega življenja. To pomeni, da lahko necepljeni svoj dom zapustijo le za nujne opravke, obisk pri zdravniku in odhod na delo ali v šolo. Omejitve, ki so ob najstrožjih ukrepih v pandemiji covid-19 ob prejšnjih zaostritvah veljale za vse, bodo zdaj torej veljale le za tiste, ki niso cepljeni proti koronavirusni bolezni, pa tudi za tiste, ki v zadnjih 180 dneh niso preboleli bolezni covid-19.



Nova pravila tudi v avstrijskih šolah



V avstrijskih šolah bodo sicer prihodnja dva tedna v skladu s strožjo, t. i. varnostno fazo, testiranje vseh učencev, tudi cepljenih in prebolelih, izvajali najmanj trikrat tedensko, od tega mora biti vsaj en test PCR. V višjih razredih morajo učitelji in šolarji nositi zaščitne maske FFP2. Po 29. novembru bodo izvajali dva testa PCR tedensko, kar sicer že zdaj počnejo na Dunaju.