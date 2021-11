Hrvaški predsednik Milanović zakuhal mednarodni škandal

Izjava hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, ki je epidemiološke ukrepe v Avstriji, kjer beležijo nove rekorde v številu okuženih, primerjal s fašizmom, je povzročila pravi mednarodni škandal. Kot poročajo hrvaški mediji, so zaradi nastalega incidenta predstavniki avstrijskega ministrstva za zunanje zadeve na razgovor povabili hrvaškega veleposlanika Daniela Glunčića . Milanovićevo izjavo so ostro obsodili.

Kot pravijo, je primerjava epidemioloških ukrepov in fašizma popolnoma nesprejemljiva. "Naša naloga je, da državljane varujemo pred epidemijo," so dejali na avstrijskem zunanjem ministrstvu.

Ukrepe je označil za neumnost

"Avstrija ljudem prepoveduje zahajati na ulice. To je fašizem," je hrvaški predsednik Zoran Milanović na včerajšnjem obisku v Vatikanu komentiral epidemiološke ukrepe, ki veljajo v Avstriji. "V Vatikanu so vsi cepljeni, maske pa se nosijo malo," je novinarjem po srečanju s papežem povedal Milanović.

Dejal je še, da ukrepi za zajezitev koronavirusa nimajo nobene zveze z znanostjo in jih označil za neumnost. "Državljanom sem rekel, naj se cepijo, a državljani imajo o tem, ali se bodo cepili ali ne, pravico odločati sami," je sklenil Milanović.

V Avstriji nov rekord v številu okužb

V Avstriji so v torek zabeležili največ novih okužb z novim koronavirusom do zdaj – potrdili so 14.416 primerov. Poleg tega je od torka umrlo še 41 covidnih bolnikov. Podatki za včeraj še niso znani.

Narašča tudi število okuženih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. V avstrijskih bolnišnicah je trenutno 2.723 covidnih bolnikov, 155 več kot dan prej. Intenzivno nego jih potrebuje 486, 28 več kot v torek.

V Avstriji so zaradi zaostrenih epidemioloških razmer že v začetku meseca na delovnih mestih uvedli t. i. pravilo 3G oziroma PCT, v skladu s katerim morajo podjetja preverjati, ali zaposleni izpolnjujejo enega od treh pogojev – cepljenje, prebolelost ali negativen test na novi koronavirus.

8. novembra je sledilo pravilo 2G oz. PC – preboleli, cepljeni – za gostinske lokale, hotele in prireditve. Od ponedeljka pa je v državi v veljavi zaprtje javnega življenja za tiste, ki niso niti cepljeni niti niso covida preboleli.

O morebitni dodatni zaostritvi protikoronskih ukrepov naj bi v Avstriji govorili na petkovem sestanku vlade in deželnih glavarjev avstrijskih zveznih dežel. Po včerajšnji seji vlade sta avstrijska ministrica za pravosodje Alma Zadić in ministrica za kmetijstvo Elisabeth Köstinger potrdili, da so na mizi različne možnosti, tudi obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse.

Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein se je že pretekli teden zavzel za obvezno cepljenje vseh zaposlenih v zdravstvu, kar podpira tudi avstrijska zdravniška zbornica, na spletni strani danes poroča avstrijski Kronen Zeitung.

Od pojava epidemije je na Hrvaškem umrlo več kot deset tisoč ljudi

Na Hrvaškem so v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev potrdili 1.817 okužb. V torek so ob 15.519 testih zabeležili 6.670 novih okužb z novim koronavirusom. Včeraj je umrlo še 64 covidnih bolnikov, kar pomeni, da je število ljudi, ki so na Hrvaškem od začetka epidemije umrli v povezavi s covidom-19, preseglo deset tisoč. Do zdaj je umrlo 10.050 ljudi.

Hrvaška je tretja država v Evropi z najslabšo precepljenostjo. Po podatkih hrvaškega štaba civilne zaščite je bilo do torka zvečer polno cepljenih 55,36 odstotka odraslih. Z enim odmerkom je bilo cepljenih nekaj več kot 61 odstotkov odraslih.