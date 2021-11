Načrtujete izlet v Avstrijo? To morate upoštevati.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrija zaradi zaostrenih epidemioloških razmer zaostruje pogoje za vstop v državo. Od ponedeljka bo za prehod meje obvezno tako imenovano pravilo 2,5G, ki pomeni, da mora imeti oseba potrdilo o cepljenju proti covid-19, prebolelosti ali negativnem izvidu testa PCR. Antigenski testi in testi na protitelesa ne veljajo več. Izjema so dnevni migranti.

Za dnevne migrante, med katere spadajo tisti, ki prečkajo mejo zaradi službe, šole, študija in družinskih razlogov, velja pravilo 3G, ki vključuje tudi testiranje z antigenskimi testi pri uradnih izvajalcih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Skrajšana veljavnost testa PCR, hitrih antigenskih testov in potrdila o cepljenju

Kljub temu se režim prehajanja meje nekoliko zaostruje tudi za dnevne migrante. Do zdaj sedemdnevna veljavnost testa PCR se skrajšuje na 72 ur. Antigenski hitri testi bodo po novem namesto dozdajšnjih 48 ur veljavni le še 24 ur. Izjema so posebna potrdila, ki jih imajo šolarji in ki vključujejo tudi rezultate testiranja v šolah.

Tako kot sicer v Avstriji se tudi za tiste, ki vstopajo v državo, veljavnost potrdila o cepljenju skrajšuje z enega leta na devet mesecev. Za to prilagoditev velja prehodno obdobje do 6. decembra.

Oblasti v Avstriji so spremembe glede prehajanja meje sprejele v torek, veljati pa začnejo v ponedeljek.