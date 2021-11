Kraj v Evropi, kjer so cepljeni skoraj vsi: živi dokaz, da cepiva delujejo

Po družbenih omrežjih se v zadnjih dneh širi dezinformacija, da bolnišnice v Gibraltarju ječijo od obremenitev in da so tamkajšnje oblasti sprejele stroge ukrepe. To ne drži, saj sta v deželi na jugu Iberskega polotoka trenutno hospitalizirana samo dva covidna pacienta, oblasti pa niso zaostrovale osnovnih epidemioloških ukrepov, ki v Gibraltarju veljajo že mesece, temveč so zgolj izdale priporočila za samozaščitno ravnanje.

V Gibraltarju, britanskem čezmorskem ozemlju na jugu Španije, so oblasti prebivalce zaradi rasti okužb z novim koronavirusom pred dnevi znova pozvale k samozaščitnemu ravnanju. Ker ima Gibraltar eno od najvišjih precepljenosti v Evropi, zaradi statistične anomalije je celo več kot stoodstotna, je za nekatere nasprotnike cepljenja to že argument, da cepiva ne delujejo. Toda bolnišnične postelje v Gibraltarju, ki so namenjene covidnim bolnikom, vsaj za zdaj tako rekoč samevajo, saj sta hospitalizirana le dva pacienta, zaradi koronavirusne bolezni pa je v Gibraltarju v zadnjih dveh mesecih in pol umrla samo ena oseba. V Sloveniji več kot 500.

Bistveno manj precepljena Slovenija ima 61-krat več prebivalcev, a kar 500-krat več hospitalizacij zaradi bolezni covid-19

V Gibraltarju so imeli v sredo po uradnih podatkih tamkajšnjih oblasti 564 aktivnih primerov okužb s koronavirusom sars-cov-2, kar pomeni, da je bil potrjeno okužen vsak 60. prebivalec. V Sloveniji smo imeli v torek nekaj več kot 46 tisoč aktivnih okužb, potrjeno okužen je bil vsak 45. prebivalec.

V Gibraltarju, kjer je že mesece polno cepljena velika večina odrasle populacije,pa tudi mnogi mladostniki, starejši od 12 let, so imeli v torek zasedeni dve bolnišnični postelji, namenjeni covidnim bolnikom. En bolnik je bil na navadnem oddelku, eden pa v oddelku intenzivne nege. Zasedenost intenzivnih postelj v bolnišnici Svetega Bernarda, edini veliki kliniki v Gibraltarju, je bila tako desetodstotna.

V Sloveniji, kjer je polno cepljenih 64 odstotkov polnoletnih državljanov, smo imeli v sredo medtem hospitaliziranih 1.095 bolnikov, 547-krat toliko kot v Gibraltarju, v intenzivni negi pa 245 bolnikov s hudim potekom bolezni covid-19, torej 245-krat toliko kot v Gibraltarju. Slovensko zdravstvo je trenutno na meji zmogljivosti.

V sredo so v Gibraltarju sicer potrdili 83 novih okužb, od tega 26 pri cepljenih in 56 pri necepljenih posameznikih, med katerimi prednjačijo starostne skupine od 5 do 10, od 10 do 15 let in od 15 do 20 let.

V Gibraltarju vsak dan opravijo ogromno testov PCR, zato po mnenju tamkajšnjih oblasti odkrijejo veliko večino aktivnih primerov okužb. Do zdaj so jih skupno že več kot 400.000, kar je približno petkrat manj kot v Sloveniji, ki pa ima kar 61-krat toliko prebivalcev. Foto: Guliver Image

Kako je mogoče, da je polno cepljenih več kot 100 odstotkov prebivalcev Gibraltarja?

V Gibraltarju, ki ima 34 tisoč prebivalcev, so do zdaj porabili 94 tisoč odmerkov cepiva proti bolezni covid-19, precepljenost pa glede na uradne podatke znaša nenavadnih 118 odstotkov. To statistično anomalijo, več kot stoodstotno precepljenost, povzroča dejstvo, da se je na Gibraltarju cepilo tudi več tisoč delavcev-migrantov iz Španije, ki jih gibraltarske oblasti štejejo v uradno domačo evidenco cepljenja.

Na "skali", kot zaradi osrednje naravne znamenitosti marsikdo imenuje Gibraltar, so sicer že letos spomladi dosegli polno precepljenost odraslega prebivalstva, do zdaj pa so razdelili tudi več kot 13 tisoč poživitvenih odmerkov.

Primerjava precepljenosti Slovenije in Gibraltarja Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razlog za velik naval na cepilne centre je bil takrat precej katastrofalen januar. Zaradi koronavirusne bolezni je tisti mesec umrlo 71 prebivalcev Gibraltarja oziroma kar 0,2 odstotka vseh prebivalcev. To bi v Sloveniji pomenilo 4.200 smrti v samo enem mesecu. V Sloveniji je zaradi bolezni covid-19 toliko ljudi sicer umrlo med oktobrom lani in junijem letos.

Množično cepljenje je Gibraltarju v kombinaciji s toplejšim vremenom Gibraltarju v večini omogočilo sploščiti krivuljo umiranja. Od 14. marca do danes so kljub manjšemu julijskemu izbruhu okužb zabeležili štiri smrti zaradi covid-19. V bistveno manj precepljeni Sloveniji, ki ima sicer 61-krat več prebivalcev od Gibraltarja, je v istem obdobju umrlo 250-krat toliko covidnih bolnikov (1.041).

Gibraltar noče ponoviti katastrofalnega januarja, zato prebivalce poziva k samozaščitnemu ravnanju

Gibraltarske oblasti so zaradi oktobrske in novembrske eksponentne rasti novih okužb s koronavirusom pred nekaj dnevi objavile seznam priporočil za samozaščitno ravnanje. Prebivalcem svetujejo previdnost ter zmanjšanje števila stikov z drugimi osebami in množičnih druženj, če pa se tem ne bo mogoče izogniti, pa naj potekajo na prostem, kjer je možnost prenosa okužb manjša kot v zaprtih prostorih.

V Gibraltarju je nošnja zaščitnih mask obvezna v vseh trgovinah, zdravstvenih ustanovah, na javnem prevozu, kamor spada tudi letališče, ter med verskimi obredi in pogrebnimi slovesnostmi. Foto: Guliver Image

Prebivalce oblasti tudi pozivajo, naj se v prihodnjih štirih tednih čim bolj izognejo organizaciji oziroma obiskovanju zabav ter drugih predprazničnih in prazničnih druženj. Gibraltarska javna uprava vodi z zgledom, saj so preklicali vse uradne praznične dogodke.

