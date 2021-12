Vlada zaradi različice omikron uvaja nov ukrep

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi širjenja omikrona je še naprej obvezna desetdnevna karantena ob vstopu v Slovenijo za osebe, ki imajo prebivališče ali so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v Južni Afriki, Lesotu, Bocvani, Zimbabveju, Mozambiku, Namibiji ali Esvatiniju, so po poročanju STA sporočili z vlade.

Nova pa je odločitev vlade, da morajo osebe, ki prihajajo iz omenjenih držav, opraviti PCR-test takoj po vstopu v Slovenijo ter peti in deseti dan po napotitvi v karanteno na domu. Obvezne karantene ne morejo predčasno prekiniti.

Osebe, ki so iz teh držav vstopile v Slovenijo v obdobju 14 dni pred uveljavitvijo tega odloka, morajo o tem obvestiti interventno številko 113 in se odpraviti v karanteno na domu za deset dni od datuma vstopa v Slovenijo. PCR-test morajo opraviti takoj po klicu in na zadnji dan karantene na domu.

Še vedno velja, da se tujcem brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo iz teh držav, vstop ne dovoli.

