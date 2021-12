Von der Leynova: Čas je za razmislek o obveznem cepljenju proti covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moje osebno stališče je (...), menim, da je razumljivo in primerno zdaj imeti to razpravo," je še dejala predsednica Evropske komisije. Ob tem je poudarila, da je tretjina prebivalcev 450-milijonske EU še vedno ni cepljena proti bolezni covid-19.

"Kako lahko spodbudimo cepljenje in morda razmislimo o obveznem cepljenju znotraj Evropske unije? Potrebujemo razpravo o tem. Za to je potreben skupen pristop. Menim, da moramo imeti razpravo o tem," je še dejala von der Leynova.

Evropi grozi omikron

Pred dnevi so v Južni Afriki odkrili novo različico koronavirusa omikron, ki se zdaj vztrajno širi po svetu. Prve primere okužbe so potrdili v več evropskih državah, med drugim v sosednji Italiji in Avstriji. Omikron se po prvih podatkih širi hitreje od prejšnjih različic.