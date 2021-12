Prve okužbe z omikronom potrdili tudi v teh državah

Okužbo z novo različico koronavirusa omikron so danes potrdili v Nigeriji pri treh potnikih, ki so prispeli iz Južne Afrike. Prva dva primera okužbe so v torek potrdili tudi v Braziliji, ki bi lahko bila tudi prva primera v Latinski Ameriki. Okužila naj bi se brazilska misijonarja, ki živita v Južni Afriki.

BREAKING: NCDC confirms two cases of Omicron variant in Nigeria https://t.co/H3LJODBd5d — Punch Newspapers (@MobilePunch) December 1, 2021

Iz nigerijskega centra za nadzor bolezni so v sredo zjutraj v sporočilu za javnost, ki ga je podpisal generalni direktor Ifedayo Adetifa, sporočili, da so potrdili prvi primer različice omikron v državi.

Pojasnili so še, da iščejo stike okuženih oseb, ki so jim odredili izolacijo. Bojijo se, da bo okužb še več, saj je omikron razširjen že po vsem svetu.

V Nigeriji, kjer živi okoli 206 milijonov prebivalcev, so doslej sicer potrdili več kot 214 tisoč okužb z novim koronavirusom, umrlo je skoraj tri tisoč covidnih bolnikov. Vendar so v resnici verjetno številke precej višje, saj opravijo malo testiranj.

Kampanja cepljenja proti covid-19 v Nigeriji poteka počasi. Prvi odmerek je prejelo nekaj več kot 6,5 milijona prebivalcev, oba pa okoli 3,5 milijona. Do konca prihodnjega leta želijo cepiti 112 milijonov oziroma 70 odstotkov odraslih.

Prva primera okužbe v Latinski Ameriki

Prva primera okužbe z omikronom v Braziliji, ki so ju odkrili v torek, bi lahko bila tudi prva primera v Latinski Ameriki.

Okužbo z različico omikron so potrdili na testiranju v ugledni bolnišnici Alberta Einsteina v Sao Paulu. Testa so sicer poslali še na dodatno laboratorijsko analizo, je sporočila pristojna brazilska agencija, po navedbah STA poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Sao Paulu so februarja lani potrdili tudi prvo okužbo z novim koronavirusom v Braziliji. Mestne oblasti so sicer nedavno sporočile, da je v Sao Paulu delež precepljenosti proti covid-19 nekaj več kot 100-odstoten. Razlog za to nenavadno statistiko je, da so v Sao Paulu cepili tudi tiste, ki živijo drugje.

V Braziliji, ki ima okoli 210 milijonov prebivalcev, so doslej potrdili več kot 22 milijonov okužb. Umrlo je skoraj 614 tisoč covidnih bolnikov, s čimer ta država zaostaja le za ZDA. V Latinski Ameriki pred Brazilijo niso potrdili še nobenega primera.