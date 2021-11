Janša in Schallenberg ocenila stanje epidemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Janez Janša je danes opravil videokonferenčni klic z avstrijskim kanclerjem Alexandrom Schallenbergom. Razpravljala sta o epidemiji covid-19 in drugih temah, ki bodo decembra predmet obravnave na zasedanju Evropskega sveta.

Sogovornika sta ocenila stanje epidemije covid-19 in izmenjala informacije ter izkušnje s protipandemskimi ukrepi in njihovimi učinki.

Schallenberg je na Twitterju zapisal, da sta se z Janšo strinjala o pomenu cepljenja s poživitvenim odmerkom proti bolezni covid-19 ob novi koronavirusni različici omikron. Okužbo s to različico so sicer v Avstriji že potrdili, v Sloveniji pa še ne.

🇸🇮 @JJansaSDS in zvezni kancler 🇦🇹 @a_schallenberg sta obravnavala tudi problem ilegalnih migracij in razmere na belorusko-poljski meji, naraščajoče cene energije, razmere v regiji Zahodnega Balkana in širitveno dinamiko ter vprašanje širitve schengenskega območja. pic.twitter.com/utR3LvNanF — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) November 30, 2021

Obravnavala sta tudi drugo problematiko

V okviru priprav na decembrski vrh Evropske unije sta predsednika vlad Slovenije in Avstrije govorila tudi o vprašanju nezakonitih migracij in razmerah na belorusko-poljski meji ter naraščajočih cenah energije.

Razpravljala sta še o razmerah v regiji Zahodnega Balkana, dinamiki širitve EU in vprašanju širitve schengenskega območja. Strinjala sta se, da je za okrepitev reformnih prizadevanj v državah Zahodnega Balkana nujno potrebna še bolj konkretno oprijemljiva perspektiva članstva v EU, so zapisali v Janševem kabinetu.

To je bilo njuno prvo srečanje

To je bilo prvo dvostransko srečanje Janše in Schallenberga, odkar je ta oktobra letos prevzel položaj avstrijskega kanclerja. Načrtoval je sicer obisk v Sloveniji, a je pot zaradi pandemije in ukrepov, povezanih z njo, odpovedal.

Pred tem se je avstrijski kancler prek videopovezave pogovarjal tudi s češkim premierjem Andrejem Babišem in izraelskim premierjem Naftalijem Benetom. Tudi z njima je govoril o pandemiji in različici omikron. Strinjali so se o pomenu cepljenja, vključno s poživitvenimi odmerki, je na Twitterju zapisal avstrijski kancler.