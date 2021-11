Beovićeva: Tveganje med cepljenjem in med posledicami je ogromno

"Tveganje med cepljenjem in med posledicami je izredno veliko. Zaplete po cepljenju ima eden na sto tisoč prebivalcev, za covidom pa je umrl že vsak štiristoti Slovenec," je poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović o aktualnih vprašanjih v zvezi z boleznijo covid-19 in cepljenjem.

"Takoj ko je bilo cepiva v Sloveniji dovolj, smo rekli, naj ljudje prednostno uporabljajo cepiva mRNK," je o uporabi cepiv povedala Bojana Beović.

Strah zaradi cepiva Janssen

"Škoda zaradi strahu je bila s smrtjo že narejena," je še dodala Beovićeva, kar je po njenem povzročilo, da se veliko ljudi ni cepilo, saj so bili prestrašeni. Spomnimo, mlado bolnico so v Univerzitetni klinični center Ljubljana sprejeli konec septembra. Takoj ob sprejemu so prepoznali življenjsko ogrožajoče stanje in začeli urgentno zdravljenje, a se stanje bolnice ni izboljšalo. Umrla je 29. septembra.

Obvezno cepljenje je ključno za zaščito sebe in drugih

"Cepljenje je na vsak način treba približati ljudem. Razmere pri nas so posebne, za zdaj smo mnenja, da bi bilo obvezno cepljenje korak stran od tega, da bi ljudje razumeli cepljenje, ne samo proti bolezni covid, ampak tudi drugim boleznim, kot zelo dober javnozdravstveni ukrep sodobne medicine. Če se nekdo redno testira, tako pred boleznijo sicer ne zaščiti sebe, ampak vsaj obvaruje druge," je Beovićeva povedala o obveznem cepljenju.

"Vse, kar sprejemamo in govorimo, ni rezultat naših mnenj, ampak je rezultat analiz, in te so verodostojne," je povedala o novi različici omikron. "Pričakuje se nekaj sprememb, čakamo rezultate raziskav," je še dodala.

O novi različici omikron

"Iz Južne Afrike poročajo, da je bolezen blaga, a tudi, da je bilo več mlajših oseb sprejetih na intenzivno nego. Doslej je premalo informacij o novem sevu, za zdaj pa so to še manjše številke in naše mnenje o tem bi se lahko v prihodnjih tednih še spremenilo," je povedala o novem sevu koronavirusa.

"Cepiva so pod drobnogledom, za zdaj je nekaj manjših dogodkov v povezavi s cepivom, a nič, kar bi odstopalo in presegalo prag signala in bi spremenilo naš odnos do cepiva. Cepljenje ni stoodstotno, a cepljeni bo zbolel blažje," je še Beovićeva povedala o preventivnem ravnanju in odnosu do cepljenja.