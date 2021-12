"Če bi mi poleti kdo to rekel, mu ne bi verjel" #vŽivo

"Če bi mi avgusta kdo rekel, da bomo imeli novembra 200 intubiranih, mu tega ne bi verjel. Prisiljeno smo preiti v plan B, torej zagotoviti 290 intenzivnih covid postelj. Prišli smo do tega števila, a cena je bila visoka, previsoka. To je pomenilo ustavitev večine drugih zdravstvenih storitev in znižanje standardov zdravstvene oskrbe," je pojasnil Carotta.

Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik je pojasnila, da nove različice omikron v Sloveniji za zdaj še niso odkrili: "Različica delta tudi v zadnjih naših poročili predstavlja sto odstotni delež. Kar se tiče nove različice virusa, razvoja virusa ne moremo zagotovo napovedovati. Njegova virulenca se lahko sčasoma zvišuje oziroma znižuje. Tukaj nam ne preostane drugega, kot da počakamo na podatke iz realnega življenja in laboratorijske poskuse."

Število hospitaliziranih stagnira

V Sloveniji so v torek opravili 6.974 PCR-testov in potrdili 2.257 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 32,4 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 39,5 odstotka. Za primerjavo: pretekli torek so ob 8.618 opravljenih PCR-testih potrdili 3.144 primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je takrat znašal 46,2 odstotka. Zaradi koronavirusne bolezni je včeraj umrlo 15 oseb.

Bolnišnične kapacitete so sicer še vedno polne, se pa v zadnjih nekaj dneh število zasedenih postelj počasi znižuje oziroma stagnira. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 1.101 covidnega bolnika, 277 jih potrebuje intenzivno nego.

V bolnišnicah danes zdravijo 27 covidnih bolnikov manj kot v torek, medtem ko intenzivno nego potrebujejo trije bolniki manj. Najmlajši covidni bolnik v bolnišnici je star 27 let, prav toliko je star najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno nego, kažejo podatki vlade.

Pokorn: Cepljenje otrok od 5 do 11 leta zagotovo priporočamo

Strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn je na današnji novinarski konferenci UKC Ljubljana pojasnil, da smo letošnjo jesen videli, da se covid-19 intenzivno širi tudi med otroško populacijo.

"Zagotovo priporočamo cepljenje otrok od 5 do 11 let, predvsem pri otrocih s kroničnimi boleznimi. Cepljenje zmanjša možnost zbolevanja in prenosa okužb. To je smiselno, če želimo otrokom zagotoviti obiskovanje šolskih in obšolskih dejavnosti. Osebno nimam nobenih zadržkov, upam da bomo že prihodnji teden začeli s cepljenjem te skupine otrok. Interesa za cepljenje je veliko," je dejal Pokorn.