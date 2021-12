Pokorn: Svetujem cepljenje otrok od 5 do 11 let #vŽivo

Izjavo bodo podali strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn, predstojnik službe za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo UKC Ljubljana Tadej Avčin in glavna sestra Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marinka Purkart.

Pokorn je pojasnil, da smo letošnjo jesen videli, da se covid-19 intenzivno širi tudi med otroško populacijo. Do druge polovice novembra so zabeležili okoli 30 tisoč okužb med otroci. Na pediatrični kliniki so imeli doslej preko 80 hospitaliziranih otrok s covid okužbo.

"Zagotovo priporočamo cepljenje otrok od 5 do 11 let, predvsem pri otrocih s kroničnimi boleznimi. Cepljenje zmanjša možnost zbolevanja in prenosa okužb. To je smiselno, če želimo otrokom zagotoviti obiskovanje šolskih in obšolskih dejavnosti. Osebno nimam nobenih zadržkov, upam da bomo že prihodnji teden začeli s cepljenjem te skupine otrok. Interesa za cepljenje je veliko," je pojasnil Pokorn.