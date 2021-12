SMC odhaja v zgodovino, prihaja Konkretno

Vodenje nove stranke bo predvidoma prevzel zdajšnji predsednik SMC Zdravko Počivalšek, podpredsednik bo zdajšnji prvak GAS Alojz Kovšca. Oba verjameta v potencial nove, v gospodarski razvoj usmerjene stranke, tudi na prihodnjih parlamentarnih volitvah.

Nova grafična podoba in ime

Še pred združitvenim kongresom bodo namero za združitev z GAS najprej potrjevali na zaprtem kongresu SMC. Na združitvenem kongresu, ki bo zaradi epidemioloških razmer deloma potekal digitalno, bodo delegati sprejeli statut nove stranke, potrjevali njen program in nenazadnje predstavili njeno grafično podobo. Uradno bodo potrdili tudi novo ime stranke, to naj bi bilo Konkretno.

Program stranke bo osnovan na manifestu stranke SMC in programskem dokumentu Slovenija 2030, ki ga je SMC potrdila na septembrskem kongresu stranke, so za STA pojasnili v tej stranki. Temeljil bo na politiki sodelovanja, povezovanja in vključevanja, ključne prioritete pa bodo razvoj za vse regije, zeleni in digitalni prehod gospodarstva, družbe in države, gospodarstvo kot temelj za ostale sisteme družbe, odgovoren družbeni in ekonomski razvoj ter izkoriščanje slovenskih potencialov.

Alojz Kovšca bo v novi stranki podpredsednik. Foto: STA

Morda tudi sodelovanje z gibanjem Povežimo Slovenijo

Kandidatne liste za državnozborske volitve na tokratnem kongresu stranka še ne bo potrjevala. Kot so pojasnili v SMC, bodo končno listo kandidatov sestavili po opravljenih pogovorih o morebitnem sodelovanju z gibanjem Povežimo Slovenijo, v kateri že sodeluje nekaj list, posameznikov in strank, med drugim SLS, Nova ljudska stranka in Zeleni Slovenije.

Javnomnenjska podpora obeh strank je sicer trenutno precej nizka. SMC se že mesece ne more pobrati z dna javnomnenjskih lestvic, medtem ko zunajparlamentarne GAS javnomnenjske ankete večinoma ne zaznajo oziroma ji podpore ne merijo. Kljub temu je Počivalšek prepričan, da bo stranka, ki v središče programa postavlja gospodarski razvoj Slovenije, na volitvah "igrala osrednjo vlogo".

