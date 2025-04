Organizatorji referendumske kampanje oz. tisti, ki to nameravajo postati, lahko še danes odprejo posebne transakcijske račune. Ob izteku dneva bo torej znano število tistih, ki bodo do dneva glasovanja nagovarjali volivce. Na posebnem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške.

Referendumsko kampanjo lahko organizira pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma. Kdo vse bo organizator kampanje, bo znano konec današnjega dne, ko se izteče rok, do katerega morajo organizatorji odpreti posebne transakcije račune in o tem obvestiti Državno volilno komisijo.

Sicer pa velja, da morajo organizatorji poseben transakcijski račun odpreti, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji. Stroški referendumske kampanje na državni ravni po zakonskih določbah ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v državi. Organizatorji kampanje bodo lahko torej glede na zadnje podatke o številu volilnih upravičencev za prepričevanje volivcev porabili dobrih 420 tisoč evrov. V nasprotju z volilnimi kampanjami pa organizatorju referendumske kampanje ne pripada pravica do povračila stroškov.

Do danes stranke odprle devet računov

Glede na podatke iz registra transakcijskih računov, objavljenega na spletni strani agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), je posebne transakcijske račune doslej odprlo devet političnih strank. Med parlamentarnimi so ob pobudnici referenduma SDS to doslej storile še SD, Levica in NSi. Med zunajparlamentarnimi strankami pa, sodeč po podatkih Ajpesa, udeležbo v kampanji za zdaj načrtujejo SLS, Pirati, Zeleni Slovenije, Nova Socialdemokracija in Glas upokojencev.

Pričakovati je, da se bo nabor organizatorjev do konca dneva še nekoliko povečal.

Referendumska kampanja je uradno že stekla pretekli petek, podporniki in nasprotniki zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa bodo imeli čas za prepričevanje volivcev do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Za referendumsko kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.

Volivci se bodo na referendumskem glasovanju 11. maja izrekali o podpori zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?".