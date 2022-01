Kovšca: Zdi se neverjetno, ampak to je mogoče tudi v Sloveniji

"Medtem ko nekateri brez programa in česarkoli že skačejo med zvezde, pa nas, ki nas ljudje že relativno poznajo, če pogledam naše tradicionalne pripadnike, volivce in simpatizerje, v javnomnenjskih raziskavah toliko ne zaznajo. To se mi zdi malce čudno," nam je povedal Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta in podpredsednik stranke Konkretno, ki je tik pred podpisom predvolilnega sporazuma z gibanjem Povežimo Slovenijo. Spregovoril je tudi o koronavirusu, ki ga je prebolel pred kratkim.

"V Povežimo Slovenijo smo tik pred podpisom pogodbe o skupnem nastopu na volitvah, dobili smo se približno dvakrat in še pilimo podrobnosti. Na terenu smo precej aktivni in za zdaj imam dober občutek, ker ni bilo nikjer kakšnih sporov, kdo bo kandidat za skupni nastop na volitvah, ampak smo vedno pretehtali, kateri kandidati so najbolj prepoznavni in kateri so lahko nosilci list. Tako da nam gre kar dobro. Neverjetno se mi zdi, ampak resnično se da tudi v Sloveniji pošteno dogovarjati in ni nujno, da se samo spremo in izključujemo," je povedal o delu in prizadevanju skupne liste Povežimo Slovenijo.

"Sem stoodstotno prepričan o uspehu, tako se mi zdi glede na odzive, ki jih dobivam na terenu, e-maile, SMS-sporočila. Ti ne odsevajo tega, kar prikazujejo raziskave javnega mnenja. Neki občutek imam, kaj ljudje sprejemajo in česa ne. Medtem ko nekateri brez programa in česarkoli že skačejo med zvezde, pa nas, ki nas ljudje že relativno poznajo, če pogledam naše tradicionalne pripadnike, volivce in simpatizerje, v javnomnenjskih raziskavah toliko ne zaznajo. To se mi zdi malce čudno," je komentiral predvolilno politično dogajanje.

Gibanju Povežimo Slovenijo, ki združuje Slovensko ljudsko stranko, Zelene Slovenije in Novo ljudsko stranko ter je pred dogovorom s stranko Konkretno Zdravka Počivalška, se je januarja pridružila še stranka Nova socialdemokracija, ki jo vodi Andrej Magajna.

O prebolelem covidu

"Da, prebolel sem covid, vsa družina je prebolela, vsi smo bili cepljeni. Virus je vnuček prinesel iz vrtca in smo se vsi okužili. Vsi smo bolezen tudi uspešno preboleli. Mislim, da je bila to lažja oblika. Okoli tri dni je bilo malce huje, vse preostalo pa je bilo v redu. Imeli smo glavobol, povišano vročino, bolečine v grlu, žgečkanje v nosu, kihanje, kašljanje in na splošno slabše počutje, podobno kot pri gripi," je povedal Kovšca.

"Nimamo nobenih pocovidnih težav, sam sem bil funkcionalen že po enem tednu, a glede na to, da je karantena deset dni, smo se tega res striktno držali, ostali doma in nismo šli nikamor. Nihče nima nobenih simptomov in delamo normalno. Mislim, da je cepljenje prispevalo k temu, da smo to preživeli v dokaj blagi obliki," je sklenil.