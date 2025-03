Osumljence v okviru preiskave korupcije so sicer pridržali v četrtek, 13. marca, ko so preiskovalci tako v Belgiji kot na Portugalskem izvedli obsežne racije. Preiskovalni sodnik je za četverico odredil podaljšanje preiskovalnega pripora, petega osumljenca pa so pod določenimi pogoji izpustili na prostost, so v torek sporočili v izjavi.

S podkupovanjem vplivali na proces odločanja

Obenem so v ponedeljek oblasti izvedle nove preiskave v poslopju Evropskega parlamenta. Tudi te so potekale v povezavi z očitki, da je Huawei poskušal s podkupovanjem evropskih poslancev vplivati na proces odločanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Asistenti kot poštarji za nagrade Huaweia

V središču preiskave naj bi bili tako lobisti Huaweia kot asistenti evropskih poslancev, ki naj bi prošnje za posredovanje prenašali do evropskih poslancev. Koruptivne prakse naj bi pod krinko lobiranja glede na ugotovitve preiskovalcev redno potekale od leta 2021, obsegale pa naj bi različna povračila in nagrade za zavzemanje političnih stališč, od potovanj do rednih vabil na nogometne tekme.

Huawei, ki je že dolgo predmet polemike znotraj EU, je sporočil, da ima ničelno toleranco do korupcije in da obtožbe jemlje resno.

Vse spominja na Katargate

Nove preiskave belgijskih oblasti spominjajo na afero domnevnega podkupovanja v Evropskem parlamentu iz leta 2022, ki je razkrila poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve evropskih poslancev.

Kako je Bogovič povezan s Huaweiem?

Nekdanji evroposlanec Franc Bogovič, ki je bil leta 2019 izvoljen na skupni listi SDS in SLS, je prejšnji teden zanikal vpletenost v afero. To je storil po tem, ko se je njegovo ime v povezavi z afero pojavilo na spletnem portalu Follow the Money. Bogovič je namreč leta 2019 sodeloval na dogodku v Evropskem parlamentu, kjer so bili tudi predstavniki Huaweia, leta 2016 pa je obiskal prostore kitajskega podjetja v Ljubljani. Na njegovi spletni strani in na družbenih omrežjih je tudi več drugih omemb dogodkov v povezavi s Huaweiem. Bogovič je dejal, da ne vidi nobenega razloga, zakaj bi do njega prišli morebitni preiskovalci.

Franc Bogovič je za portal Necenzurirano pojasnil, da je njegov nekdanji svetovalec Mouchtar delal za več poslancev in da bo moral povezave s podjetjem Huawei pojasniti sam. Dodal je, da k svojim dosedanjim pojasnilom o aferi nima česa dodati. Foto: STA

Povezave s Huaweiem naj pojasni sam

Bruseljski portal Politico je 13. marca poročal, da je belgijska policija v zgradbi Evropskega parlamenta v Bruslju zapečatila pisarno Adama Mouchtarja, dolgoletnega uradnika in zdajšnjega asistenta bolgarskega evroposlanca Nikole Mincheva. Portal Necenzurirano danes poroča, da je bil Mouchtar tudi Bogovičev svetovalec v mandatu 2019-2024. Bogovič je za portal pojasnil, da je Mouchtar delal za več poslancev in da bo moral povezave s podjetjem Huawei pojasniti sam. Dodal je, da k svojim dosedanjim pojasnilom o aferi nima česa dodati.

Stična točka Bogoviča in Mouchtarja

Necenzurirano sicer navaja, da imata Mouchtar in Bogovič več drugih povezav, njuna stična točka pa je tudi Huawei. Bogovič je do lani vodil Evropski forum pametnih vasi (ESVF), Mouchtar pa je bil podpredsednik in koordinator za projekte pametnih vasi. Šlo je za neprofitno organizacijo, ki je sodelovala s Huaweiem.

Američani s sankcijami proti Huaweiu

Avgusta 2020 je ameriško ministrstvo za trgovino z zaostritvijo sankcij Huaweiu onemogočilo dostop do čipov. Le mesec dni pozneje, poroča Necenzurirano, je Bogovič na Evropsko komisijo naslovil vprašanje, katere konkretne korake bo sprejela za zaščito pravice evropskih podjetij, da nemoteno poslujejo s podjetji iz tretjih držav, torej tudi kitajskimi.

Bogovič v domači občini gostil podpredsednika Huaweia

Bogovič je decembra 2019 v Evropskem parlamentu gostil okroglo mizo, na kateri so sodelovali tudi predstavniki kitajskega podjetja, leta 2016, v času prvega poslanskega mandata, pa je obiskal sedež ljubljanske podružnice Huaweia, navaja Necenzurirano. Jeseni 2021 je bila v Bogovičevi domači občini Krško, na gradu Rajhenburg v Brestanici, mednarodna konferenca o pametnih vaseh. Organizirala jo je Bogovičeva poslanska pisarna s partnerji, med katerimi je bil tudi Huawei. Eden od govorcev je bil podpredsednik Huaweia za Evropo Tony Jin.

Janševi ministri

Na istem dogodku so bili tudi štirje ministri takratne Janševe vlade (Zvonko Černač, Jože Podgoršek, Janez Cigler Kralj in Mark Boris Andrijanič), na njem pa je bila napovedana ustanovitev Evropskega foruma pametnih vasi (ESVF). Predsednik je postal Franc Bogovič, podpredsednik pa Adam Mouchtar, ki je imel v upravnem odboru tudi funkcijo političnega svetovalca. Ena od ustanoviteljic ESVF je bila tudi nekdanja komisarka za promet Violeta Bulc, sicer redna gostja dogodkov, ki jih je organiziral Huawei, med drugim še poroča Necenzurirano.