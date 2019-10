Na izpitu v Evropskem parlamentu danes tudi sporni Poljak

Pristojni odbori parlamenta bodo danes izprašali Luksemburžana Nicolasa Schmita z resorjem za delovna mesta, Finko Jutto Urpilainen z resorjem za mednarodna partnerstva, Poljaka Janusza Wojciechowskega s portfeljem za kmetijstvo, Švedinjo Ylvo Johansson, ki naj bi postala pristojna za notranje zadeve, in Ciprčanko Stello Kiriakides z resorjem za zdravje.

Parlament bo do Poljaka verjetno prizanesljiv

Najbolj problematičen v tej peterici je Poljak, ki ga je do nedavnega preiskoval Evropski urad za boj proti goljufijam Olaf. Ta je sicer konec prejšnjega tedna končal preiskavo, v kateri ugotavlja, da mora kandidat vrniti nezakonito izplačanih 11.243 evrov. Poljak je sicer ranljiv tudi, ker je kandidat vladajoče poljske stranke PiS, ki je zaradi spornih pravosodnih reform pod drobnogledom parlamenta.

Foto: Reuters PiS sodi v evropsko družino zmernih evroskeptikov, Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki ni med najmočnejšimi v EU. Kljub temu in kljub spornosti poljskega kandidata pa bruseljski viri napovedujejo, da parlament verjetno ne bo zahteval njegovega skalpa, saj naj bi se, vsaj tako kaže trenutno, zadovoljil z že padlima kandidatoma Romunije in Madžarske, socialdemokratko Rovano Plumb in konservativcem Laszlom Trocsanyijem.

Danes se pričakuje tudi več informacij o tem, kako bosta ukrepali Bukarešta in Budimpešta, od katerih novoizvoljena predsednica komisije Ursula von der Leyen čim prej pričakuje nova kandidata. Kot madžarski kandidat se omenja zdajšnji veleposlanik pri EU Oliver Varhelyi.

Prav tako se danes pričakuje tudi že prve ocene treh kandidatov, ki so jih zaslišali v ponedeljek: Slovaka Maroša Šefčoviča, Bolgarke Marije Gabriel in Irca Phila Hogana. V nobenem od teh primerov ni pričakovati zapletov.