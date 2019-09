Pod palcem ima več kot pet milijonov: bodo evroposlanci zavrnili kandidatko iz Hrvaške?

Medtem ko bosta Romunija in Madžarska po hladni prhi na odboru za pravne zadeve Evropskega parlamenta morali zamenjati svoja komisarska kandidata, se je pod plazom obtožb o nepojasnjenem izvoru premoženja znašla hrvaška kandidatka za komisarko Dubravka Šuica. Nekdanja županja Dubrovnika ima po poročanju hrvaških medijev pod palcem več kot pet milijonov evrov, ki jih je pridobila v času svoje politične kariere v HDZ. Kako je prišla do omenjenega denarja, Šuica za zdaj noče javno pojasniti. Pričakuje se, da bo to morala storiti na četrtkovem zaslišanju pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta.

Nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je hrvaški kandidatki za komisarko Dubravki Šuica v novi sestavi Evropske komisije zaupala resor za demokracijo in demografijo, pripadlo pa ji je tudi podpredsedniško mesto. Če se je sprva zdelo, da je hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću z izbiro kandidatke uspel veliki met, pa v zadnjih dneh iz omar pospešeno padajo okostnjaki in resne obtožbe na račun nekdanje županje Dubrovnika.

V času politične kariere postala milijonarka

V hrvaških medijih so se namreč pojavile informacije, da je Šuica v času svoje politične kariere precej obogatila svoj bančni račun. Po poročanju Indexa je njeno premoženje ocenjeno na več kot pet milijonov evrov. Političarka in njen soprog, ki je delal kot ladijski kapitan, med drugim razpolagata z vilo v Dubrovniku, hišama na Pelješcu in v Cavtatu, stanovanji v Zagrebu in Dubrovniku, počitniško hišico v Hercegovini, vozita tri avtomobile, ob tem pa sta tudi lastnika jahte.

#5millEuros = #FakeNews

Digital platforms are actors of progress, we need to ensure that they are not used to destabilise our democracies. We should develop common standards to tackle issues such as #Disinformation and online hate messages.” — Dubravka Suica MEP (@dubravkasuica) 29 September 2019

Šuica, ki je pred začetkom svoje politične kariere delala kot profesorica angleškega in nemškega jezika, je navedbe medijev o višini svojega premoženja v nedeljo na Twitterju zavrnila kot lažne novice. "Pet milijonov evrov je lažna novica. Digitalne platforme so akterji napredka, vendar pa jih moramo zavarovati, da se ne uporabljajo za destabilizacijo demokracije," je poudarila Šuica, ki je pred začetkom politične kariere z možem v Dubrovniku živela v 60 kvadratnih metrov velikem stanovanju, vozila pa sta renault 9.

Pozivajo jo, naj razkrije izvor svojega premoženja

Na njeno objavo na Twitterju so se odzvali predstavniki nevladne organizacije Gong, ki političarko pozivajo, naj javno pojasni izvor svojega premoženja: "Dezinformacije niso vse tisto, kar ni všeč politični eliti. Ima morda komisarka za demokracijo in demografijo zloslutne namere proti demokratičnemu nadzoru vlade?"

Disinformation is not all things disliked by the political elite. Does the nominee Commissioner for Democracy (and Demography) have any sinister intentions toward democratic control and government scrutiny? #imamopravoznati @EU_Commission @POLITICOEurope @euobs @ALTEREU https://t.co/Q6Ldc8jm6W — Gong (@GONG_hr) 29 September 2019

Kandidatka za komisarko, ki na pozive nevladnih organizacij do zdaj ni odgovorila, se je na Twitterju nato odzvala z novo objavo, ki ji je priložila tudi fotografijo svoje nepremičnine v Cavtatu."Pozdrave iz našega 31 let starega dvorca, ki je bil zgrajen leta 1988!" je nad fotografijo, ki prikazuje družinsko hišo brez fasade, zapisala nekdanja županja Dubrovnika.

Greetings from our #31 years old castle in #Cavtat built in #1988!

*photo made by Stijepo Suica #yesterday pic.twitter.com/FiVUcIsLpI — Dubravka Suica MEP (@dubravkasuica) 29 September 2019

Bo preživela zaslišanje v Evropskem parlamentu?

Iz Gonga so nato sporočili, da so vprašanja za Šuico glede izvora njenega premoženja, poslali tudi na pristojne odbore Evropskega parlamenta. Medtem ko je hrvaški premier Plenković po poročanju Jutarnjega lista nevladnike obtožil, da delujejo po liniji opozicijske SDP, so se pozivu Gonga že pridružili vidni hrvaški opozicijski politiki, tudi predsedniški kandidat Miroslav Škoro. Pričakuje se, da bo Šuica na vprašanja o izvoru svojega premoženja morala odgovarjati tudi na zaslišanju v Evropskem parlamentu v četrtek zvečer.

I am honoured to take part in first gender balanced 🇪🇺@EU_Commission as VP for Democracy and Demography. Many thanks to PM @AndrejPlenkovic and President-elect @vonderleyen for trust and support! @HDZ_HR @EPP @EPPGroup pic.twitter.com/FIDfQ4VFIk — Dubravka Suica MEP (@dubravkasuica) 10 September 2019

Danes je v hrvaških medijih odjeknila tudi novica, da je hrvaška vlada sredi julija na zaprti seji že četrtič zapored podaljšala mandat Šuičinemu bratu Franu Luetiću na mestu vršilca dolžnosti direktorja dubrovniškega letališča, čeprav je slednji ta mesec izpolnil vse pogoje za odhod v pokoj. Po poročanju Indexa hrvaška vlada že več kot dve leti in pol ne želi razpisati javnega razpisa za direktorja dubrovniškega letališča, katerega večinski lastnik je država.

Po neuradnih informacijah uprava letališča do zdaj niti enemu od zaposlenih ni dala zelene luči, da ostane v delovnem razmerju po dopolnjenem 65. letu starosti. S pristojnega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo so sporočili, da so se za podaljšanje mandata direktorju odločili zaradi pomembnih infrastrukturnih projektov in vlaganj na omenjenem letališču.

Za obnovo stranišča porabili 62 tisoč evrov

"Nihče ne more biti večji Hrvat ali Hrvatica od mene in mojih kolegov iz HDZ," je po poročanju Indexa izjavila kandidatka za novo podpredsednico Evropske komisije. Foto: Reuters

Šuica je na hrvaškem političnem prizorišču sicer stara znanka. V HDZ je vstopila že leta 1990, ob koncu 90. let pa se je začela resneje ukvarjati s politiko na lokalni ravni. Leta 1997 je v Dubrovniku postala mestna svetnica, kmalu zatem pa je prevzela vodenje lokalnega odbora HDZ. Od takrat do leta 2009 se je njeno premoženje po podatkih hrvaške davčne uprave povečalo za več kot deset odstotkov. Političarka je pridobivanje nepremičnin opravičevala z visoko plačo soproga mornarja.

Leta 2000 je bila Šuica prvič izvoljena za poslanko v saboru, leta 2001 pa je prvič postala županja Dubrovnika. Štiri leta kasneje je dobila še en županski mandat, vendar pa na Hrvaškem županov takrat še niso izbirali neposredno na volitvah. Njena županska mandata na čelu jadranskega bisera je zaznamoval niz afer. Za obnovo 16 kvadratnih metrov velikega stranišča v občinski stavbi so denimo porabili kar 62 tisoč evrov, sporna naj bi bila tudi gradnja igrišča za golf in tajni dogovor za gradnjo javne mestne garaže.

Županja je prišla tudi v navzkrižje z gradbeno inšpekcijo, saj se je izkazalo, da njena hiša v Pločah nima vseh potrebnih gradbenih dovoljenj. Šuica je afero preživela, zaradi zastaranja primera pa je hišo uspešno obvarovala pred rušenjem. V času njene vladavine v jadranskem biseru so naslovnice medijev polnile tudi zgodbe o spremembah namembnosti zelenih zemljišč, ki so kar naenkrat postala zazidljiva. Leta 2009, ko so volivci na Hrvaškem o županih prvič odločali na volitvah, je Šuica izgubila volilno tekmo.

Preiskoval jo je tudi Uskok

Po nenadnem odstopu hrvaškega premierja Iva Sanaderja leta 2009 se je pod drobnogledom urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) znašla tudi nekdanja dubrovniška županja. Preiskovalci so namreč zaznamovali neskladje med prijavljenimi prihodki Šuice in njenega soproga ter njunim dejanskim premoženjem, preiskovali pa so tudi posle njunega podjetja, ki se je ukvarjalo z oddajanjem čolnov in bark. Na koncu Uskok ni zbral dovolj dokazov za nadaljevanje postopka proti Šuici, ki je bila poslanka v saboru do leta 2011.

In kakšen recept za uspeh svojim kritikom ponuja političarka, ki je bila na letošnjih evropskih volitvah že drugič zapored izvoljena za evropsko poslanko? "Nihče ne more biti večji Hrvat ali Hrvatica od mene in mojih kolegov iz HDZ," je po poročanju Indexa izjavila kandidatka za novo podpredsednico Evropske komisije.