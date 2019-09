Kako so zadovoljni z bruseljskim izplenom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes slovenskemu komisarskemu kandidatu Janezu Lenarčiču zaupala resor za krizno upravljanje, ki med drugim vključuje humanitarno pomoč in civilno zaščito. Lenarčič je v prvem odzivu dejal, da gre za pomembno, a hkrati zelo zahtevno področje dela EU, saj gre za reševanje življenj in pomoč ljudem v stiski.

Potočnik optimističen

Lenarčič bo odgovoren tudi za koordiniranje odzivov na naravne nesreče, kar bo zaradi podnebne krize čedalje pomembnejše, je prepričan eden od njegovih predhodnikov Janez Potočnik (na fotografiji). Foto: Matej Leskovšek Da gre za pomemben resor, se strinja tudi Janez Potočnik, ki je bil dvakrat komisar. Prvič je bil pristojen za znanost in raziskave, drugič pa za okolje.

Evropska unija je največji humanitarni igralec na svetu, je poudaril Potočnik. Humanitarni sklad za letošnje leto so na primer v Bruslju po podatkih Evropske komisije zastavili pri 1,6 milijarde evrov, kar je desetkrat več kot leta 2015.

Lenarčič bo odgovoren tudi za koordiniranje odzivov na naravne nesreče, kar bo zaradi podnebne krize čedalje pomembnejše, je še prepričan.

"Delo v tem resorju je zagotovo mogoče opravljati srčno in predano, kar je za dobro delo najpomembnejše. Ker je kandidat poleg tega tudi izkušen diplomat, znan po svojem trdem delu in znanju, sem prepričan, da se bo na zagovor pred Evropskim parlamentom dobro pripravil in zaupano nalogo opravil z odliko," je dodal.

Priložnost za Lenarčiča in tudi za Slovenijo...

Foto: LMŠ Evropska poslanka iz vrst LMŠ Irena Joveva je novemu komisarju prek Twitterja zaželela srečno ter uspešno delo v svojem imenu in imenu bruseljskega poslanskega kolega Klemna Grošlja. Po njenem mnenju je odločitev komisije "velika odgovornost in veliko priznanje" za Lenarčiča in tudi za Slovenijo.

Foto: STA Tanja Fajon iz vrst SD, ki je že leta evropska poslanka in tudi podpredsednica evropske poslanske skupine S&D, je na Twitterju zapisala, da pozdravlja odločitev komisije.

"Upravljanje kriz in humanitarne pomoči je dobra izbira, saj ima Lenarčič kot preizkušen diplomat nedvomno vse potrebne izkušnje in znanje. Sloveniji posredno odpira priložnosti, da okrepi svojo vlogo na mednarodnem parketu," je dodala v zapisu.

Še en SD-jev evropski poslanec Milan Brglez je ocenil, da je slovenski kandidat dobil resen in zahteven resor, na katerem bo lahko nadaljeval svoje delo, ki ga je začel v Varšavi.

Franc Bogovič, ki pripada politični skupini EPP, je mnenja, da gre za zahteven in odgovoren resor. "V Evropi poznamo več vrst kriz, od migrantske do okoljske. Zaradi neprizanesljivega okolja se pogosteje srečujemo s požari, poplavami in potresi, zato mu zagotovo ne bo zmanjkalo dela na tem področju," je ocenil.

Meni, da je za Slovenijo nova vloga lahko tudi velika priložnost, da ponudi izkušnje, ki jih ima s sistemom zaščite in reševanja in so zelo uspešne. Pri tem kot zgled ponuja gasilstvo.

..ali le obrobni resor?

Bolj zadržani so SDS-ovi poslanci, ki so člani politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP).

Foto: Ana Kovač Tako je Milan Zver zapisal, da "z dodeljenim resorjem ne moremo biti zadovoljni", češ da ne predstavlja dodane vrednosti. Po njegovem mnenju je sicer glavno vprašanje, ali bo von der Leynova zagotovila, da "bo ta komisija, bolj kot prejšnja, pri svojem delu upoštevala demokratično voljo volivcev".

Romana Tomc pa je dejala, da bo z zanimanjem spremljala, katere bodo pristojnosti in naloge komisarja za krizno upravljanje, glede na poteze von der Leynove pa ocenjuje, da bo imel Lenarčič bolj obrobno vlogo.

"Očitno ni med najpomembnejšimi, saj ga je von der Leynova omenila med zadnjimi, brez vsebinskih pojasnil.