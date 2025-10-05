Fajon v Kuvajt na srečanje EU in zalivskih držav

Zunanja ministrica Tanja Fajon se danes in v ponedeljek mudi v Kuvajtu na ministrskem srečanju med EU in Svetom za sodelovanje v Zalivu (GCC). Danes bo sodelovala na razpravi o regionalni varnosti in sodelovanju, v ponedeljek pa se bo udeležila panela o sodelovanju med EU in zalivskimi državami.

Kot so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, je cilj srečanja EU-GCC spodbuditi tesnejše sodelovanje med evropskimi voditelji in GCC, ki ga tvorijo Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati.

Po navedbah ministrstva si države iz obeh regij prizadevajo za krepitev dialoga med unijo in GCC ter obširnejšega sodelovanja pri soočanju z različnimi izzivi, vključno s podnebnimi spremembami, digitalizacijo in bojem proti terorizmu.

Ob robu srečanja se bo Fajon predvidoma dvostransko pogovarjala z generalnim sekretarjem GCC Jasemom Mohamedom Al Budajvijem in gostiteljem, kuvajtskim zunanjim ministrom Abdulahom Al Jahjo.

GCC je bil ustanovljen leta 1981, njegovi odnosi z EU pa temeljijo na sporazumu o sodelovanju iz leta 1989.

Lani je zasedanje EU-GCC sredi oktobra potekalo v Bruslju, in sicer na ravni voditeljev. Minilo je v senci zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu - v Gazi in Libanonu. Srečanja se je udeležil tudi premier Robert Golob.

Po Kuvajtu v Alžirijo

Po zasedanju v Kuvajtu se bo Fajon odpravila v Alžirijo, kjer bo imela v torek dvostransko srečanje s tamkajšnjim kolegom Ahmedom Attafom. Z ministrom bosta tudi sopredsedovala prvemu zasedanju slovensko-alžirske gospodarske komisije, na katerem bodo obravnavali gospodarsko sodelovanje med državama ter identificirali priložnosti za nadaljnje sodelovanje.