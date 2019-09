Kateri resor bosta dobila Lenarčič in Slovenija? #vŽivo

Prihodnja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes razkrila, katero področje dela bo pripadlo vsakemu od 25 komisarskih kandidatov v novi sestavi komisije.

Zakaj govorimo o 25 kandidatih, če ima Evropska unija (EU) 28 članic? Domovina von der Leynove Nemčija nima komisarja, španski kandidat Joseph Borrel bo v novi sestavi visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko (drugače povedano "zunanji minister" EU), Velika Britanija pa zaradi načrtovanega izhoda iz EU ni predlagala svojega kandidata.

Slovenskemu kandidatu Janezu Lenarčiču se po do zdaj znanih neuradnih informacijah obeta resor okolja, pomorskih zadev in ribištva ali resor evropske sosedske politike in širitvenih pogajanj. Prvega zdaj zaseda Maltežan Karmenu Vella, drugega pa Avstrijec Johannes Hahn.

Slovenskemu kandidatu Janezu Lenarčiču se po do zdaj znanih neuradnih informacijah obeta resor okolja, pomorskih zadev in ribištva ali resor evropske sosedske politike in širitvenih pogajanj. Prvega zdaj zaseda Maltežan Karmenu Vella, drugega pa Avstrijec Johannes Hahn. Foto: STA

Delati začnejo novembra

Odločitev von der Leynove sicer ni dokončna. Vseh 25 kandidatov za komisarje in tudi Borrel bo moralo namreč prestati še triurno zaslišanje v Evropskem parlamentu, ki na koncu odloča o njihovem imenovanju na položaj. Von der Leynova je edina, ki ji je parlament že podelil mandat.

Zaslišanja bodo potekala med 30. septembrom in 8. oktobrom. V času od 8. do 21. oktobra bodo potekale evalvacije posameznega kandidata, v tem času pa imajo posamezniki tudi možnost, da odstopijo od kandidature (to je na primer pred petimi leti, po neuspešni predstavitvi v bruseljskem parlamentu, storila Alenka Bratušek).

Evropski parlament naj bi o novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra, pri čemer omenimo, da parlament ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo.

Komisija bo z delom v novi sestavi začela prvega novembra.

Lenarčič tudi na Twitterju

Kot zanimivost, Lenarčič je bil do zdaj edini kandidat za evropskega komisarja brez računa na družbenem omrežju Twitter. A danes se je tudi on pridružil družbenemu omrežji in v prvi objavi zapisal, da se veseli plodnih razprav.