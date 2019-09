Lenarčič se še ni sestal z Von der Leynovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnja je kandidata predlagala Italija, ki je zaradi politične krize zamujala. Rok za posredovanje imen je bil namreč 26. avgust. Italijanski komisarski kandidat je nekdanji premier Paolo Gentiloni.

Slovenski kandidat na pogovor s predsednico še čaka

Ursula Von der Leyen sicer še ni opravila uradnih pogovorov z vsemi kandidati. Na ta pogovor po neuradnih informacijah še čaka tudi slovenski kandidat Janez Lenarčič. Danes njun pogovor ni predviden, tako da ostane le še nekaj dni.

Ekipa komisarskih kandidatk in kandidatov, ki jo bo v torek predstavila von der Leynova, se bo morala še dokazati v Evropskem parlamentu.

Foto: Reuters

Zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra.

Evropski parlament na glasovanju na plenarnem zasedanju ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo. Šibke člene, ki bi lahko ogrozili pozitiven izid, se tako običajno zamenja pred glasovanjem.

Pred petimi leti izpita pred parlamentarnim odborom ni opravila zgolj slovenska komisarska kandidatka Alenka Bratušek, ki je nato sama odstopila od kandidature, slovenska vlada pa je predlagala novo kandidatko Violeto Bulc.