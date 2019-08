Lenarčič za zdaj še brez uradnega sestanka s von der Leynovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Datum srečanja med slovenskim kandidatom za komisarja Janezom Lenarčičem in predsednico nove Evropske komisije Ursulo von der Leyen za zdaj še ni znan. Foto: STA

Po navedbah neuradnih virov se bo večina pogovorov s komisarskimi kandidati verjetno odvila prihodnji teden, saj je novoizvoljena predsednica komisije Ursula von der Leyen za 15. september napovedala predstavitev svoje komisarske ekipe.

Lenarčič čaka na uradni sestanek s von der Leynovo

Z več kandidati se je predsednica že pogovorila, med drugim tudi s portugalsko kandidatko Eliso Ferreira in poljskim kandidatom Krzysztofom Szczerskim. Slednjega je Poljska zamenjala, potem ko mu je novoizvoljena predsednica komisije ponudila vodenje kmetijskega resorja. Nov kandidat za poljskega komisarja je pravnik Janusz Wojciechowski, ki se je že sestal s von der Leynovo.

Ursula von der Leyen je predstavitev svoje komisarske ekipe napovedala za 15. september. Foto: Reuters

Dosedanji slovenski veleposlanik pri EU se je tako kot večina drugih kandidatov v začetku avgusta s von der Leynovo sicer sestal na neformalnem spoznavnem pogovoru. Pogovarjala sta se o izzivih, ki čakajo novo komisijo, in o pomenu spoštovanja vrednot, na katerih temelji EU.

Italija za zdaj še brez kandidata za komisarja

Neuradni rok, ki so ga države članice dobile, da predlagajo kandidate za člane Evropske komisije, se je iztekel v ponedeljek. Italija, ki zaradi vladne krize svojega kandidata še ni izbrala, si je izborila podaljšanje roka. V Bruslju so v četrtek po imenovanju dosedanjega premierja Giuseppeja Conteja za sestavo nove italijanske vlade Rim pozvali, naj čim prej predlaga svojega kandidata. Za to se je zavzel tudi Conte.

Razporeditvi resorjev bodo sledila zaslišanja kandidatov pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki bodo predvidoma od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o celotni novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo od 21. do 24. oktobra. Na glasovanju parlament ne more zavrniti posameznega kandidata, temveč le celotno ekipo. Ta pa naj bi, če bo seveda dobila zeleno luč, posle prevzela prvega novembra.