Poljski kandidat za komisarja po pogovoru z von der Leynovo odstopil od kandidature

Nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že začela pogovore s kandidati za komisarje. Kljub izteku roka imen kandidatov še nista posredovali Francija in Italija. Poljski kandidat za komisarja Krzysztof Szczerski je medtem v ponedeljek, potem ko mu je von der Leynova ponudila vodenje resorja za kmetijstvo, od kandidature odstopil.

"Mislim, da je ta resor za Poljsko tako pomemben, da bi ga moral dobiti nekdo, ki se že vse življenje ukvarja s kmetijstvom," je dejal Krzysztof Szczerski. Uradna Varšava je kmalu nato že predlagala novega kandidata, in sicer pravnika Janusza Wojciechowskega.

Ta je trenutno poljski član evropskega računskega sodišča, prihaja pa s podeželja in je bil v preteklosti nekaj časa na čelu stranke poljskih kmetov. Preden je postal član računskega sodišča, je bil evropski poslanec iz vrst poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) ter tudi podpredsednik odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu.

Kdaj se bo z von der Leynovo srečal Lenarčič, za zdaj še ni znano

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se bo vsak dan srečala z več komisarskimi kandidati, vendar v Bruslju poudarjajo, da imen ne bodo objavljali, saj se ta lahko še spremenijo. Tako tudi ni znano, kdaj bo na vrsti za srečanje z von der Leynovo slovenski kandidat za komisarja in dozdajšnji vodja predstavništva pri EU Janez Lenarčič.

Edini državi, ki von der Leynovi do zdaj nista posredovali imen komisarskih kandidatov, sta Francija in Italija. Prva naj bi to storila danes, druga pa je v ponedeljek zaradi vladne krize zaprosila za odlog. Nova komisija naj bi mandat nastopila novembra, pred tem pa komisarje čaka potrjevanje v Evropskem parlamentu.