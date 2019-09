Ni še znano, kateri resor bo v Evropski komisiji vodil Lenarčič

"Govorila sva že dvakrat, enkrat takoj po tistem, ko je bila potrjena, drugič prejšnji teden. Ta teden pa namerava po mojih informacijah opraviti še en krog pogovorov in po teh pogovorih se bo verjetno odločila," je povedal Šarec novinarjem na Bledu.

Na vprašanje, ali je dobil kakšen namig, kateri resor bi lahko pripadel Lenarčiču, je dejal, da "na namige se ni za zanašati". "Bomo videli, kaj bo, ko bo sporočila. Še bolj pomembno kot sam resor pa je, da imamo svoje ljudi tudi po drugih resorjih, da komunikacija teče in da bo naš član komisije aktiven ter bo kot član komisije tudi kdaj pomagal Sloveniji," je dejal premier.

V Bruslju čakajo na ključen manjkajoč košček – Italijo

Foto: Reuters V Bruslju so še vedno zelo skrivnostni glede sestavljanja nove ekipe Evropske komisije. "Nič ni odločeno, dokler ni vse odločeno," je danes poudarila govorka komisije Mina Andreeva in opozorila, da ne bodo nujno vsi, ki se pojavljajo v medijih, dejansko komisarski kandidati. Ključen manjkajoč košček sestavljanke je Italija.

V komisarski sestavljanki še vedno manjkajo nekatera imena, zato ne moremo potrditi končnega seznama komisarskih kandidatov. Novoizvoljena predsednica Ursula von der Leyen tudi ta teden nadaljuje uradne pogovore s komisarskimi kandidati, ki jih je začela prejšnji teden, je povedala Andreeva.

"Dokler nima vseh koščkov, ne more sestaviti sestavljanke," je ponazorila in pojasnila, da je zato tudi nemogoče povedati, kdaj bo lahko sporočila končni seznam komisarskih kandidatov. Edini znani časovni okvir je 1. november, ko bi morala začeti delati nova komisija, je še spomnila.

V Bruslju ne želijo govoriti o podrobnostih pogovorov von der Leynove s komisarskimi kandidati. Niti tega ne želijo povedati, koliko pogovorov je nova predsednica že opravila. Prav tako nočejo govoriti o tem, s kom se sestaja in kdaj so sestanki. Neuradno se sicer kot morebiten dan pogovorov z več komisarskimi kandidati omenja sreda.

Molčečnost v Bruslju pojasnjujejo z besedami, da ne bo vsakdo, ki ga von der Leynova intervjuja, na koncu dejansko na seznamu komisarskih kandidatov. V nekaterih primerih se predsednica pogovarja tudi z več kandidati iz ene države, v nekaterih državah notranji postopki še niso končani, še dodajajo.

Sicer pa po bruseljskih hodnikih neuradno izpostavljajo, da se seveda čaka na Italijo, ki zaradi politične krize zamuja z imenovanjem svoje kandidatke oziroma kandidata. Gre za veliko in pomembno članico, ki lahko s svojo izbiro bistveno premeša karte. Ne nazadnje z odločitvijo, ali bo predlagala žensko ali moškega. Čaka pa se tudi še na Romunijo.

Von der Leynova je vse članice pozvala, naj – če je to mogoče – predlagajo žensko in moškega, je danes poudarila Andreeva in znova izpostavila, da si predsednica močno prizadeva doseči cilj spolno povsem uravnotežene ekipe, ki si ga je sama zadala. Po trenutno znanih imenih je temu cilju blizu.

Še bolj molčeči so v Bruslju glede resorjev. Najprej potrebujejo vsa imena, nato bo mogoče odločiti o portfeljih. Nova predsednica želi svoje delo opraviti daleč stran od žarometov, pojasnjujejo. Zagotoviti, da bo vsakdo dobil primeren resor, je zahtevno delo, še poudarjajo.