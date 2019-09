Ob zapletih z Romunko in Madžarom se začenjajo zaslišanja komisarskih kandidatov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Evropskem parlamentu se danes začenjajo triurna zaslišanja kandidatov za evropske komisarje v ekipi Nemke Ursule von der Leyen. Slovenski kandidat Janez Lenarčič bo na vrsti v sredo. Še vedno sicer ni znana usoda Romunke Rovane Plumb in Madžara Laszla Trocsanyija, ki jima v parlamentu očitajo navzkrižje interesov.

Prvi bo danes popoldne na vrsti Slovak Maroš Šefčovič, kandidat za podpredsednika za medinstitucionalne odnose in predvidevanja. Prvi bo, ker je pristojen tudi za odnose s parlamentom, pojasnjujejo v Bruslju. Drevi sledita še Irec Phil Hogan, kandidat za resor za trgovino, in Bolgarka Marija Gabriel, kandidatka za resor za inovacije in mlade.

Ali bosta Madžar in Romunka prestala zaslišanje?

Pri nobenem od teh treh kandidatov ni pričakovati hujših zapletov, so pa v parlamentu nezadovoljni z nazivom resorja Gabrielove, ker ne vključuje zanje ključnih besed, kot sta kultura in znanost.

Kot najšibkejša člena ekipe von der Leynove se že vseskozi omenjata Madžar Laszla Trocsanyi, kandidat za resor za širitev, in Romunka Rovana Plumb, kandidatka za resor za promet. Oba sta minuli konec tedna tudi padla na izpitu v odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve, ki v obeh primerih ugotavlja navzkrižje interesov. Kakšen bo razplet, za zdaj ni jasno. Odbor bo zadevo znova obravnaval danes dopoldne.

Pričakuje se, da bodo zaslišanja, ki so predvsem političen proces, šele nato preverjanje strokovne in siceršnje ustreznosti kandidatov, terjala po eno žrtev v dveh najmočnejših političnih skupinah, pri konservativcih in socialdemokratih, ter nekaj sprememb v nazivih resorjev.

Slovenski kandidat Janez Lenarčič, ki mu je Ursula von der Leynen zaupala področje kriznega upravljanja, bo na vrsti v sredo zvečer. Že nekaj časa se sicer v Bruslju ugiba o možnosti, da na koncu Lenarčič dobi resor za širitev. Evropski parlament bo o komisiji von der Leynove glasoval 23. oktobra na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.