Popzvezdnica hčerki ne dovoli uporabe pametnega telefona

Znana ameriška pevka Pink je razkrila, da je njena 11-letna hčerka Willow edina učenka v razredu, ki nima svojega osebnega telefona. Ta ji mora, če ga želi dobiti, dokazati, da so družabna omrežja zanjo koristna.

Medtem ko veliko otrok uporablja aplikacije, kot so Tik Tok in Instagram, pevka Pink, katere pravo ime je Alecia Beth Moore Hart, svoji hčerki ne dovoli uporabe mobilnega telefona, ker jo skrbi, kako bo – tudi zaradi njene slave – na hčerko vplival splet. Pevka, ki ima tudi šestletnega sina Jamesona, se boji, da bi bila njena otroka tarča spletnih trolov, in ju tako želi zaščititi.

Kljub temu, da Pink tudi sama na družbenih omrežjih objavlja fotografije s svojimi otroki, pa za zdaj ne želi, da sta njuna otroka prisotna na družbenih omrežjih, ker se boji za njuno duševno zdravje. Pevka meni tudi, da je za njuno hčerko ta svet drugačen, ker je hči znane osebnosti.

Z možem Careyjem Hartom ima 11-letno hčerko Willow in sedemletnega sina Jamesona. Foto: Profimedia

Če ji hčerka najde literaturo iz uglednega vira, da so družbeni mediji dobri zanjo, potem lahko dobi telefon

"Moji otroci nimajo telefona. Moja hči je edina 11-letnica v svojem razredu, ki ga nima. Težko je. Veliko otrok mojih prijateljev ima svoje profile na TikToku, moji pa ne," je povedala pevka v jutranjem šovu na enem izmed radiev, poroča britanski Mirror.

"Odkrito sem ji povedala, da ko bo prinesla rezultate raziskave, objavljene v kakšni ugledni literaturi, kjer bo razloženo, da je uporaba družbenih medijev zanjo dobra in koristna, takrat jih bo lahko uporabljala, prej pa ne," je o uporabi družbenih omrežij povedala pevka ter dodala, da je njena hči izredno inteligentna in razgledana: "Hčerka bi lahko bila odvetnica. Vedno ima prav. Morda bo res našla to literaturo, a vso srečo."

Dodala je, da se po svetu dogaja veliko vrstniškega nasilja in maltretiranja ter da ljudje tudi zaradi družbenih omrežjih izvajajo različne izzive. "Zakaj bi svojega otroka izpostavila temu? Da jo bodo imeli sošolci za 'kul' osebo? Niti slučajno. Njeno duševno zdravje je veliko pomembnejše od tega, da je 'kul'," je povedala pevka.

Pevka Pink pa ni edina, ki ima tak pristop in otrokom ne dovoli uporabe pametnega telefona. Poleg nje so tovrstno strategijo ubrali tudi glasbenik John Legend z ženo Chrissy Teigen, soustanovitelj Microsofta Bill Gates in teniška igralka Serena Williams.

Trenutno pevka promovira svoj album Trustfall, ki je nastajal zadnja tri leta, na turneji pa se ji bosta pridružila tudi njena otroka. Začela jo bo junija v Veliki Britaniji, nastopila pa bo tudi v ZDA, sklenila pa jo bo predvidoma prihodnje leto marca. Že v preteklosti je pevka razkrila, da svoji hčerki plača manjšo vsoto denarja, ko je ta z njo na turneji, o plačilu pa se tudi pogajata.