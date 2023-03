V tragični nesreči na Pelješcu je umrla priljubljena plesalka

V avtomobilu, ki je v nedeljo pozno ponoči zapeljal s trajektnega pomola na dalmatinskem polotoku Pelješac, je življenje izgubila plesalka Polina Golubova, Rusinja, ki se je pred 20 leti preselila na Hrvaško in tam ustvarila uspešno plesno kariero.

Po tragediji na Pelješcu se je oglasil član žirije šova Ples z zvezdami Marko Ciboci, ki je bil nekdanji plesni partner Golubove, in se na Instagramu poslovil od nje. "Pred le nekaj urami smo snemali Ples z zvezdami na temo ljubezni. Sedel sem in razmišljal, kako je življenje lepo in kakšen dar je. Hvaležen sem vsaki osebi v svojem življenju in ena od njih si bila ti. V manj kot 24 urah si nas zapustila in v naših srcih ter življenjih pustila veliko praznino," je zapisal.

"Imela sva skupno preteklost z vzponi in padci, ki je ne bi menjal za nič na svetu. Bila si in vedno boš prijazna in topla oseba z najbolj ustvarjalnim duhom, kar si jih lahko zamislimo," je nadaljeval, "čeprav je v naših življenjih nastala velika praznina, vem, da je nebo dobilo angela, ki bo pazil na nas. Celo od tam mi boš govorila: 'Marko, molči.' Vem, da nas nisi zapustila, da si še naprej tu z nami in da boš za vedno moja 'krasivaja devuša'."