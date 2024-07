Policijska akcija na jugu Hrvaške: Ukrajinka opustošila zaliv, gradila na črno in ogrožala naravo

Hrvaška policija je v enem najlepših zalivov na Pelješcu razkrila hudo kaznivo dejanje, poroča srbski portal N1. Kazensko so ovadili 51-letno državljanko Ukrajine, ki je osumljena številnih kaznivih dejanj, med drugim odstranitve uradnega pečata, uničevanja narave in črne gradnje.

Mesto Lovište na koncu Pelješca, približno 20 kilometrov od Orebića, kjer je omenjeni zaliv, je pred desetimi leti doživelo gradbeni razcvet. Tamkajšnji prebivalci so povedali, da so bile parcele prodane po radodarnih cenah, število gradenj pa je naraslo predvsem po izgradnji Pelješkega mostu. Letos spomladi je bilo aktivnih kar 20 gradbišč, katerih lastniki so v začetku poletja že sprejeli prve goste.

Po zaprtju gradbišča nadaljevala ilegalna dela

Veliko neodobravanja med domačini je pritegnila 51-letna državljanka Ukrajine. Kot so povedali, je v enem najlepših zalivov kupila večino parcel in jih načrtno uničila. Njeno delovanje so preiskali policisti in inšpektorji ter jo po ugotovitvah kazensko ovadili. Osumljena je številnih kaznivih dejanj, med drugim odstranitve uradnega pečata, uničevanja gozdov in habitata ter črne gradnje.

Kazniva dejanja je storila kot lastnica podjetja, registriranega za nastanitvene storitve ter priprave in strežbe hrane. Ugotovili so, da je opustošila približno tri hektare gozdnih površin, s čimer je uničila življenjski prostor ptic. Prav tako je na parceli zunaj območja gradnje zgradila objekte brez dovoljenja. Vse to je počela znotraj varovanega priobalnega pasu, kar daje njenemu pustošenju še dodatno težo.

Državni inšpektorat je v začetku letošnjega leta gradbišče zaprl, 51-letnica pa njegove odločitve ni upoštevala. Kmalu je umaknila tablo z oznako zaprtega gradbišča in nadaljevala izvajanje ilegalnih del. "Policija je zoper osumljenko podala kazensko ovadbo pristojnemu odvetništvu," so za portal N1 potrdili na dubrovniško-neretvanski policijski upravi.

Mesto Lovište je pred desetimi leti doživelo gradbeni razcvet. Foto: Shutterstock