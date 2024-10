Na Pelješkem mostu so se dve leti po odprtju pojavile razpoke

Na veličastnem 2.440 metrov dolgem in 60 metrov širokem Pelješkem mostu, ki je Hrvaško stal 23,52 milijona evrov, so se po dveh letih od odprtja pojavile razpoke. Strokovnjaki trdijo, da ne gre za konstrukcijske razpoke, ki bi ogrožale varnost mostu. Po njihovem mnenju so razpoke na betonskih površinah lahko nastale zaradi temperaturnih sprememb in obremenitev.

Tovrstne razpoke se sicer pojavljajo na betonih visoke trdnosti. Beton, ki so ga uporabili pri gradnji Pelješkega mostu, je bil zaščiten s posebnimi premazi, ki armaturo ščitijo pred soljo. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi se težave lahko pojavile, če razpok ne bodo sanirali.

Sanacijo bo moral opraviti izvajalec

Nadzorne službe Hrvaških cest že nekaj časa spremljajo, ali se razpoke širijo in večajo, projektant, Slovenec Marjan Pipenbaher, in nadzornik pa sta z vsem seznanjena. Če bo potreben poseg, ga bo izvedel izvajalec, in sicer China Road and Bridge Corporation. Most ima namreč desetletno garancijo. Hrvaške ceste so kot upravljavec mostu odgovorne za redne preglede stanja mostu in lahko na podlagi rezultatov pregledov od izvajalcev zahtevajo odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Hrvaški mediji pišejo tudi, da mostu v času sanacije ne bi zaprli, promet bi nemoteno potekal vsaj po enem pasu.