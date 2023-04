Na Hrvaškem končan eden največjih infrastrukturnih projektov

Po današnjem odprtju stonske obvoznice bodo čez Pelješki most lahko vozili tudi tovornjaki in avtobusi.

S slovesnim odprtjem stonske obvoznice so danes po skoraj petih letih končali enega od največjih infrastrukturnih projektov na Hrvaškem, ki je cestno povezal jug Dalmacije s preostalim delom države. Projekt vključuje Pelješki most, ki so ga odprli za promet julija lani, in povezovalne ceste ter 28,6 kilometra dolgo cesto prek otoka Pelješac.

Danes so za promet odprli zadnji del projekta – cestni odsek med vozliščem Prapratno in vozliščem Doli, na katerem sta tudi dva približno 1,3 kilometra dolga predora in 485 metrov dolg most Ston.

Dela so se precej zavlekla

Vsa dela na povezovalnih cestah in osem kilometrov dolgi stonski obvoznici bi po napovedih iz prejšnjega poletja morala biti končana že konec leta, po prvotnih načrtih pa celo do decembra 2021, a so se sprva zavlekla zaradi dolgega postopka javnega razpisa in pandemije covid-19, nato pa še zaradi težav z dobavo in rasti cen materialov.

Podjetje Hrvatske ceste je za gradnjo odseka pelješke ceste vključno s stonsko obvoznico izbralo grško podjetje Avax, s katerim so podpisali pogodbo oktobra 2019. Vrednost pogodbe je znašala 86,35 milijona evrov brez DDV, rok za izvedbo pa je bil 30 mesecev.

Čez Pelješki most tudi tovornjaki in avtobusi

Po današnjem odprtju stonske obvoznice, ki se ga je skupaj z več ministri udeležil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, bodo čez Pelješki most lahko vozili tudi tovornjaki in avtobusi. Most je bil doslej zanje zaprt, da na območju mesta Ston ne bi prišlo do prometnih zastojev.

Danas je u promet puštena stonska obilaznica i most Ston! Ostvaren je strateški cilj @VladaRH o spajanju juga Hrvatske i cestovnom povezivanju Dubrovačko-neretvanske županije. Koristeći članstvo 🇪🇺, nastavljamo ulagati u razvijanje prometne infrastrukture diljem 🇭🇷! pic.twitter.com/cJb2XQ1bqJ — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) April 19, 2023

Pelješki most so odprli 26. julija lani, po podatkih Hrvatskih cest pa ga je v prvih osmih mesecih prečkalo skoraj 1,5 milijona vozil.

Most je dolg 2,4 kilometra in zagotavlja cestno povezavo skrajnega juga Hrvaške, tudi Dubrovnika, s preostalim delom države in tako zaobide ozek pas ozemlja, kjer ima Bosna in Hercegovina dostop do Jadranskega morja. Most je bistveno skrajšal pot na jug Hrvaške. Medtem ko je vožnja z avtomobilom iz Zagreba v Dubrovnik prej trajala več kot šest ur, je zdaj dve uri krajša. Potniki se poleg tega izognejo tudi carinskemu nadzoru na meji z BiH.

Celoten projekt gradnje mostu in 30 kilometrov vpadnic s kopenske in pelješke strani je bil ocenjen na nekaj več kot 525 milijonov evrov. K temu je EU prispevala 357 milijonov evrov. Skupno so zaradi Pelješkega mostu zgradili 32,5 kilometra novih državnih cest.